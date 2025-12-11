54 días y elecciones: Azcón podría disolver las Cortes el próximo lunes y llamar a las urnas el 8 de febrero

Azcón y Nolasco, con el Pignatelli de fondo. E. E.

Aragón está cerca de decir aquello de 'campana y se acabó'. Salvo sorpresa mayúscula, la Comunidad irá a elecciones en febrero. Serán las primeras autonómicas anticipadas de su historia, y la fecha exacta podría darse a conocer más pronto que tarde.

PP y Vox se verán una última vez previsiblemente este viernes para desatascar lo que lleva meses atascado. El presupuesto, "histórico" como no paran de repetir Jorge Azcón y su equipo, sigue sin tener apoyos suficientes, de ahí que los partidos hayan empezado a pensar más en la que se avecina que en el momento actual.

Tras la ronda de contactos, los populares solo han sido capaces de sumar el 'sí' del PAR y su único diputado, despertando dudas en Aragón Existe y con un 'no' rotundo en una izquierda que, en el caso de CHA e IU, ni siquiera han acudido a la reunión.

Los propios miembros del Gobierno dicen ya abiertamente que no va a haber acuerdo con Vox, por lo que el final del primer mandato de la 'era Azcón' estaría ya escrito.

La respuesta a qué ocurrirá en los próximos días está en la Ley Electoral de Aragón, que, en caso de elecciones anticipadas, remite al procedimiento de la ley nacional.

En él se establece que los comicios habrán de celebrarse el 54º día posterior a la convocatoria. Ni uno antes ni uno después. Esto quiere decir que, para votar en domingo, las Cortes tendrían que disolverse sí o sí un lunes.

Azcón podría anunciarlo este viernes si, como parece, no fructifican las negociaciones con Vox, firmar el correspondiente decreto y publicarlo en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) a principios de semana.

Lo más probable es que sea este próximo lunes, 15 de diciembre. Como tarde, el lunes 22. Si se convocasen ya la próxima semana, Aragón votaría el próximo 8 de febrero, mientras que si el adelanto se anunciase el día 22, día del Sorteo Extraordinario de Navidad, la cita pasaría al 15.

Dos posibles "muy posibles"

Desde el Gobierno no dan pistas. Dicen que sigue sin haber nada cerrado y aseguran que ambas fechas son "muy posibles", pero tanto el propio Azcón como el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, han ido lanzando mensajes que apuntan a una misma dirección.

Este último aseguraba el martes que la negociación tenía que cerrarse sí o sí esta semana y que no era cuestión de estar mareando la perdiz, por lo que el desenlace podría conocerse de forma inminente, con elecciones el 8 de febrero.

Lo último que se sabe es que la reunión con Vox será previsiblemente mañana, aunque al cierre de esta noticia, los de Abascal no habían sido convocados. Es más, desde el Gobierno aseguraban no tener inconveniente en retrasar la cita al lunes si la formación les pide más tiempo.

"No cambia nada una fecha u otra. Lo que importa es el momento político", no se cansan de repetir desde el PP.

El propio Bermúdez de Castro dejó claro que si no había apoyos suficientes, el techo de gasto ni siquiera iría a las Cortes de Aragón, ahorrando al personal entre mes y medio y dos meses de tramitación que amenazaba con quedarse en agua de borrajas.

Esto, unido al 'no' del PP al apoyo del PSOE al techo de gasto, hace que el camino quede despejado.

Disolver el Parlamento el lunes sería la opción más lógica, aunque esperar hasta el 22 permitiría a Azcón conocer el resultado de María Guardiola en Extremadura, la primera ficha del efecto dominó diseñado por Alberto Núñez Feijóo para desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez.

Así, Aragón se situaría después de Extremadura y antes de Castilla y León y Andalucía, las dos grandes citas marcadas en el calendario.

Los plazos han ido precipitándose desde que hace menos de una semana Azcón presentase su proyecto de presupuestos, unos históricos 9.145 millones de euros que habrían traído incrementos en Sanidad, Educación o Políticas Sociales.

Lo visto estas últimas semanas demuestra que nada puede darse por sentado. Aunque la postura de Alejandro Nolasco ha sido clara -insistiendo en que Azcón adquiera los mismos compromisos que Pérez Llorca en Valencia-, nadie se atreve a asegurar que no va a haber giros de guion. No parece el caso, pero como dicen desde el Gobierno, "con Vox, todo es posible".