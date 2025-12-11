La otra cara de la huelga de médicos en Aragón: "No me han atendido y me han retrasado la cita un mes"

Los médicos de Aragón siguen en pie de guerra para conseguir unas condiciones laborales dignas. Los hospitales aragoneses están funcionando con falta de personal a causa de la huelga, como también de vacaciones. A pesar de ello, los pacientes siguen acudiendo a las consultas para ser atendidos y se están encontrando o con la agradable sorpresa de que su médico le puede atender, o con la negativa y un aplazamiento de la cita.

A las puertas de las consultas externas del Hospital Universitario Miguel Servet se encuentra José Luis Manrique, vecino de Leciñena, que espera a que su hijo acerque el coche a la puerta para poder volver a casa tras una mañana en el hospital. Padre e hijo, que comparten nombre, cuentan a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN que han vivido la jornada del miércoles "sin problemas": "Hemos venido y nos han atendido en hora", señala Manrique hijo.

"Nuestra médica nos ha dicho durante la consulta que no podía hacer huelga porque tenía muchos pacientes pero que estaba de acuerdo", mencionan antes de poner rumbo al municipio zaragozano. En Zaragoza el seguimiento por parte de médicos y facultativos se ha cifrado en un 19,60% este miércoles, aumentando así la cifra registrada la primera jornada del 18,60%.

Dentro de ese porcentaje de médicos en huelga se encontraba el de Sara Gutiérrez, vecina de Zaragoza, que salía de la consultas externas sin poder haber sido atendida por un profesional: "Me han avisado de que no me podían atender y me han dado cita para dentro de un mes", informa. Gutiérrez señala que ha acudido sabiendo de la situación de huelga de médicos y la posibilidad de que finalmente no pudieran verla.

Sin embargo, no lo ve un problema, más bien se muestra simpatizante con la causa: "Están en todo su derecho a luchar por unas mejores condiciones laborales", recalca.

Quienes han ido en hora han sido Concepción Giménez, su marido Ricardo Pérez y su hija Sandra Pérez. Estos vecinos de Sástago se habían desplazado hasta el Hospital Miguel Servet para atender una cita con su médico: "A mi hija le han llamado para ver si podía venir incluso antes de la hora", comenta Concepción a las puertas de las consultas externas con la mascarilla puesta ante las recomendaciones del Gobierno de Aragón por la epidemia de gripe.

En el caso de su hija comenta que no le ha podido atender su médico habitual pero que "no ha habido ningún problema". Ellos se habían desplazado hasta la capital para pedir cita: "Me han atendido sin retraso, ni hemos notado que hubiera huelga", sostiene.

José Ricardo sí ha sufrido los retrasos: "Hemos tenido que esperar hasta una hora y media para ser atendidos", señala acompañado de su hijo. A pesar de ello, se marcha satisfecho de que le pudiera ver su médica.

Por otro lado, los servicios de Urgencia están siendo daño colateral de la huelga. A las puertas de las Urgencias del Servet, Charo Martínez explica que es cierto "que se ve mucha más gente de lo normal": "Un familiar tuvo que esperar ocho horas para poder ser visto por el médico", señala. Aunque sí bien matiza que "esto ocurre igualmente cuando no hay huelga".

En el caso de las Urgencias se mantiene un 100% de servicios mínimos en caso de huelga. Así, Martínez recalca "el buen servicio" que están teniendo. "Conocíamos la situación de huelga cuando acudimos y la apoyamos; tienen derecho a manifestarse y pedir mejoras en sus condiciones. Tienen que poder atender a los pacientes en condiciones", finaliza.

Según los datos emitidos por el Gobierno de Aragón, han secundado la huelga este miércoles un total de 576 efectivos, lo que supone un 16,27%.

Por provincias, 25 médicos de 559 (4,47%) han seguido la huelga; en Teruel, 39 de 374 (10,43%); y en Zaragoza, 511 de 2607 (19,60%). La huelga continúa hasta el viernes con cuatro días de paros a nivel estatal en contra del Estatuto Marco y a nivel autonómico por las políticas de la consejería de Sanidad.