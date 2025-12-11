Azcón rechaza un último pacto de presupuestos con el PSOE de Alegría: "Solo un iluso y un ingenuo cree en su palabra"

En plena cuenta atrás para poner punto y final a la legislatura, a expensas de esa última reunión con Vox que sería este viernes, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha aprovechado el que apunta a ser el último Pleno de la legislatura para hacer una presentación informal de las líneas maestras del presupuesto de 2026, que ha chocado con una oposición que también se encuentra en precampaña.

Azcón acudía al Pleno, a petición propia, para presumir de los datos macroeconómicos, de los 70.000 millones de euros en inversiones empresariales y de un momento de prosperidad “sin precedentes”. Pero ello, dice, requiere de unos nuevos presupuestos que presentó la semana pasada y que necesita el apoyo de los siete diputados de Vox.

Durante 8 minutos, Azcón ha expuesto ante la Cámara las líneas maestras de su presupuesto, desde los 3.000 millones en Sanidad, la mejora de las condiciones laborales de los profesores, aumento de plazas residenciales, ayudas a enfermos de ELA, inversiones en vivienda, apoyo a autónomos, y rebajas fiscales.

Ante la dependencia de Vox, el PSOE ha lanzado un último intento de pactar con el Gobierno aragonés. En concreto, su portavoz, Fernando Sabés, ha ofrecido un ‘sí’ incluso al presupuesto si incluye sus cinco propuestas: construir vivienda y que sea pública para siempre, inversión en sanidad y educación pública, aumentar las plazas en residencias, y ampliar la línea 1 del tranvía hasta Arcosur y comenzar la segunda línea.

“Nos dijo que las cinco propuestas eran muy básicas y estaban incluidas en el presupuesto. Si esto es así, lo aprobaremos, pero demuestre que están incluidas en el presupuesto. Soy un hombre de palabra”, ha expuesto Sabés.

Una propuesta que ha sido rechazada de plano por Azcón, que se ha negado a pactar con el PSOE. “Aprobar unos presupuestos de la mano del PSOE es imposible, porque hablar de honradez del PSOE es incompatible. Solo buscan tiempo, piensan en su supervivencia”, ha afirmado, que ha criticado que entre esas medidas no haya ninguna en Huesca y Teruel.

¿Conversaciones entre Vox y el PSOE?

Sobre este asunto, Azcón ha desvelado uno de los secretos de la reunión de este miércoles con Sabés y Alegría. Según el presidente, el portavoz socialista reconoció que hubo llamadas desde Vox al PSOE con el objetivo de tumbar decretos y propuestas del Gobierno aragonés, lo que encendió todos los ánimos en el Pleno.

Una confesión que el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, tildó directamente de “mentira”. “Jamás he llamado al señor Sabés. Jamás. Usted ha hecho esto para sacarme de mis casillas. Le ha salido el tiro por la culata”, ha afirmado.

Sin embargo, el propio Sabés no ha negado estas palabras, pero sí ha hablado de manipulaciones. “Eso demuestra cómo es el adversario político. Si tanto quiere saber qué han dicho en reuniones, me gustaría que explicara qué habló con el señor Mazón, porque ha estado callado desde que sucedió la dana”, ha contestado.

“No vamos a firmar a ciegas”

Mientras, Nolasco sigue esperando esa cita para esa última reunión, que será este viernes, mientras advierte de que no firmará un cheque en blanco. “Pretende que apoyemos unos presupuestos que no existen y que no hemos podido estudiar. Esto es pedir fe ciega, y no vamos a firmar a ciegas”, ha aseverado.

Noticia en actualización

