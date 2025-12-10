La Invernal 2026 de MotorLand Aragón ya tiene causa solidaria: apoyará en la construcción urgente de una escuela

La Invernal 2026 de MotorLand Aragón ya tiene causa solidaria: apoyará a Fundación Sarabastall Fundación Sarabastall

MotorLand Aragón celebrará los días 17 y 18 de enero la XV edición de La Invernal, su tradicional cita deportiva y solidaria. En esta ocasión, los beneficios se destinarán a la Fundación Sarabastall, organización sin ánimo de lucro con sede en Caspe que trabaja en proyectos de cooperación en Asia, centrados en educación, sanidad, agricultura y sostenibilidad.

Los fondos recaudados irán dirigidos a la construcción urgente de una escuela primaria en la aldea de Ghorse, en Pakistán, situada a más de 3.000 metros de altitud. La comunidad, formada por alrededor de 1.000 habitantes, vive en condiciones extremas y depende del apoyo de la fundación para cubrir necesidades básicas.

La petición de ayuda llega desde el distrito Ghanche, en Gilgit-Baltistán. La escuela local fue destruida por una inundación repentina del río Hushe, dejando a 48 niños sin un espacio seguro para estudiar. Actualmente, las clases se imparten en una tienda de campaña provisional, un entorno inestable y poco adecuado.

Gracias a la aportación solidaria de La Invernal, la Fundación Sarabastall podrá levantar un nuevo centro educativo que garantice la continuidad escolar y evite el abandono prematuro de los estudios entre los menores de la zona.

Situación de los niños en distrito Ghanche, Gilgit-Baltistán (Pakistán) Fundación Sarabastall

Deporte y solidaridad regresan a MotorLand Aragón

La Invernal volverá a reunir deporte y solidaridad en una amplia agenda de actividades en pista y paddock, abiertas a participantes de todos los niveles. El público podrá sumarse a distintas disciplinas durante el fin de semana.

En ciclismo se celebrará la carrera popular y las pruebas de 50 y 100 kilómetros en el circuito de velocidad, además de la combinada con running.

En running habrá opciones populares y competitivas en distancias de 42K, 21K, 10K y 5K.

La prueba de BTT , no competitiva, recorrerá los circuitos off-road iniciando la salida en la parrilla del trazado principal.

También habrá patinaje en modalidad no competitiva , con inscripciones individuales o por equipos de 2 y 4 personas. Los menores de 14 años deberán ir acompañados de un adulto en todo momento.

La combinada permitirá competir en bicicleta el sábado con un recorrido de 50 km y correr la 10K el domingo.

Toda la información sobre horarios, inscripciones y actividades está disponible aquí.

Cartel de La Invernal 2026 MotorLand Aragón

Actividades para el público y apoyo de numerosos colaboradores

A lo largo del fin de semana, el paddock acogerá actividades y demostraciones impulsadas por las empresas y entidades colaboradoras. Bailes, experiencias en boxes y propuestas deportivas completarán la oferta pensada para el público.

Entre los colaboradores figuran federaciones deportivas como la Aragonesa de Atletismo, la de Ciclismo y la de Automovilismo. También participan clubes y empresas locales como Club Atenea Boxing, Ejarom Bikes, Real Automóvil Club Circuito Guadalope, Calanda Fisioterapia y Osteopatía, Amanda Espacio Raíz, Alcañiz Detiendas, Koh Sunglasses, Hoteles Gargallo y otros comercios y asociaciones.

En el apartado alimentario destacan CocaCola, Aramark, Jamón de Teruel, Arruabarrena y Martín Martín.

En comunicación colaboran As de Comunicación, Integra, La Colmena Creativa, Grupo La Comarca, Diario de Teruel, Onda Cero, Euro Global Center, José Espallargas Fotógrafo, Enjoy Zaragoza, Go Aragón, Sin Palabras Creativos, El Español de Aragón y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

Las instituciones que apoyan esta edición son AFPES, la Diputación de Teruel, el Ayuntamiento de Alcañiz, la Comarca del Bajo Aragón, Caja Rural de Teruel y el Gobierno de Aragón.

Una cita especial para abrir el año deportivo

MotorLand Aragón invita a los aficionados a disfrutar de la experiencia única de practicar deporte dentro de un circuito de referencia internacional. La Invernal 2026, con su marcada vocación solidaria, se celebrará los días 17 y 18 de enero en un ambiente que busca reunir a familias, deportistas y público general.

La información completa del evento puede consultarse en la web oficial de MotorLand Aragón.