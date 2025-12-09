El PAR garantiza su apoyo al presupuesto de Azcón pero avisa: "Si no hay apoyo no hace falta perder el tiempo"

El portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, este martes en el Pignatelli. Fabián Simón Gobierno de Aragón

Jorge Azcón podrá contar con el voto del PAR para aprobar el presupuesto de 2026. Su portavoz, Alberto Izquierdo, ha confirmado este martes que, aunque no es el que el hubiera presentado, lo apoyará para no ir a elecciones.

El barón popular suma así un voto más, por lo que ya tendría 29 de los 34 que necesita. La decisión, en todo caso, sigue estando en manos de Vox, con quienes se verá esta tarde.

Izquierdo echa en falta más recursos para las comarcas y guiños al medio rural, pero asegura que anuncios como la bajada del 99% del Impuesto de Sucesiones para el Grupo 2 son cuestiones "primordiales" para su partido.

También ve con buenos ojos las subidas "históricas" de Sanidad, Educación o Políticas Sociales. En el 'debe', sin embargo, está la vivienda. "Nos preocupa no el ritmo inversor sino las dificultades que está habiendo en el medio rural para encontrar empresas que construyan esas viviendas", ha recalcado.

El diputado ha subrayado que ellos no necesitan llamar a Abascal para que les diga qué hacer y que, en su caso, las decisiones se toman "en Aragón": "Yo estoy ansioso por saber cuál es la posición de Vox. Esto no va de política, va de relatos, y lo mejor que le puede pasar a Aragón es no depender de Santiago Abascal".

También se ha referido al cumplimiento del pacto de investidura entre PP y PAR. El 33% de las medidas, ha dicho, están cumplidas, otro 53% está en proceso y hay un 14% que "no tiene pinta de que vayan a cumplirse". "Con lo cumplido estamos contentos y con lo que no, enfadados. Queremos que se resuelva para que Aragón deje de estar en el pelotón de los torpes", ha aseverado.

Izquierdo ha advertido de que la Comunidad "se paralizará" de ir a elecciones. Entonces, continuaba tras verse durante aproximadamente una hora con Azcón, "habrá unos responsables y esperemos que den las explicaciones oportunas".

Desde el PAR aseguran estar dispuestos a "pintar la cuatribarrada" a los presupuestos para hacerlos "más aragonesistas". Su líder cree que el proyecto tendría que ir a las Cortes, pero avisa: "Si no va a haber apoyos, no hace falta perder el tiempo. Si la irresponsabilidad se adueña del arco parlamentario, que hablen los aragoneses y decidan quién tiene que ser su próximo presidente".

Por ello, ha instado a PSOE y a Vox a hablar claro. También a Aragón Existe, que "por la mañana es Gobierno y por la tarde, oposición". Teme, pese a todo, que el ofrecimiento de Pilar Alegría de apoyar el techo de gasto sea solo estrategia electoral, de ahí que haya urgido a los socialistas a "ser valientes" y decir de verdad qué van a hacer.