"Necesito 5-10 medidas de cada provincia": las prisas del equipo de Alegría antes de anunciar su apoyo al techo de gasto

El posible apoyo del PSOE al techo de gasto de Jorge Azcón descolocó este lunes a propios y extraños. El líder popular no esperaba nada de los socialistas, pero el ofrecimiento de Pilar Alegría, clave en la lucha por el control del relato, podría obligar al Gobierno a recalcular o al menos perfilar su estrategia.

La pregunta es, ¿cómo de calculado estaba ese apoyo? El PSOE sorprendía convocando una rueda de prensa a las 12.00 en pleno puente de la Constitución para dar a conocer su posición, un movimiento que habría extrañado incluso en sus propias filas.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, minutos antes de que Alegría compareciera ante los medios de comunicación comenzó a circular por los Whatsapp del PSOE-Aragón un mensaje en el que se pedían medidas en materia de sanidad para elaborar un documento con 10 o 15 propuestas para llevar este miércoles al Pignatelli.

En él llegaban a pedirse "disculpas por la premura" en pleno día festivo y se decía: "Como vais a ver en prensa en pocos minutos, estamos saliendo de una Ejecutiva urgente donde se ha decidido sentarnos a negociar los presupuestos con Azcón para plantear soluciones reales, y si vamos a elecciones, que no sea porque nosotros lo hemos bloqueado".

"Necesito 5-10 de cada provincia. Medidas concretas que la ciudadanía entienda que lo hacemos por ellos. Como tarde, mañana por la mañana", continuaba el escrito.

Desde el partido, sin embargo, niegan que se haya actuado con improvisación y aseguran tener documentos elaborados desde hace semanas con propuestas en materia de educación, servicios sociales o movilidad; planes que irán dando a conocer a su debido tiempo.

Relevo en la portavocía

En las últimas semanas también se ha reavivado el rumor de que Pilar Alegría dejará próximamente la portavocía del Gobierno, cargo en el que podría sustituirle Félix Bolaños.

Fuentes del entorno de la ministra aseguran que no habrá ningún anuncio hasta que no se convoquen oficialmente las elecciones y recuerdan que hay otros ministros, como María Jesús Montero, que se encuentran en esa misma situación, lo que lleva a pensar que, llegado el momento, todos seguirán el mismo patrón.