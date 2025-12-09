Azcón confirma que no llevará el techo de gasto a las Cortes si no tiene mayoría suficiente: "No tendría ningún sentido"

Jorge Azcón no llevará el techo de gasto a las Cortes de Aragón si no hay mayoría para aprobar el presupuesto. Así lo ha confirmado este martes el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, tras reunirse con el PAR y Aragón-Teruel Existe.

"Si no hay mayoría no tiene ningún sentido llevar el techo de gasto", ha confirmado Bermúdez de Castro en nombre del presidente del Ejecutivo.

Él mismo aseguró en julio que el techo sí se votaría en el Parlamento autonómico y tendría una tramitación "normal". ¿Qué ha cambiado entonces? Que han pasado cuatro meses y que sigue sin haber una mayoría parlamentaria.

"Hay partidos que llevan una deriva que hace que para nosotros sea muy difícil", ha reconocido, apelando una vez más al mínimo común denominador para desbloquear las cuentas. "No vamos a pasar ciertas líneas en las que no estamos cómodos", ha insistido.

El consejero no se cree la mano tendida y ha puesto como prueba que el PSOE estuviera pidiendo medidas a los suyos la misma mañana en que anunció que apoyaría el techo de gasto.

Con los portavoces del PAR y Aragón-Teruel Existe ha habido un diálogo "muy constructivo", pero los números siguen sin dar.

Con Alberto Izquierdo hay coincidencia en muchos temas, aunque en otros mantienen posturas divergentes en las que intentarán buscar acuerdos.

La conversación ha girado en torno a la modernización del mundo agrícola o los grandes problemas territoriales que presenta ahora mismo la Comunidad. La intención es seguir hablando más en los próximos días, aunque Izquierdo ya ha adelantado que, llegado el caso, votaría a favor del presupuesto.

Con Tomás Guitarte no ha habido tanto entendimiento. La búsqueda del equilibrio territorial y los problemas en materia de vivienda han estado muy presentes en la reunión. "Lo negativo es que ellos ponen una cortapisa, y es que no van a estar donde esté Vox. Empieza a haber vetos cruzados", ha lamentado Bermúdez de Castro.

También se ha referido, a preguntas de los periodistas, al nuevo paso que se ha dado en el Consejo de Ministros para la condonación de la deuda.

"He visto la noticia entre reunión y reunión y la ministra portavoz ha mentido. Dice que se puede destinar a gasto social y es falso, no entiendo cómo se reitera en la mentira. No es algo que digamos nosotros, lo dice la Airef", ha recalcado.

La posición de Tomás Guitarte

El propio Tomás Guitarte ha admitido que todo parece estar ya "decidido" en lo que respecta a las elecciones. El diputado ha acusado al PP de no haber cumplido con la palabra dada y no se ha fiado de sus buenas palabras.

Él es partidario de llevar el presupuesto a las Cortes para no opinar sobre un Power Point. "Si la idea es ir a elecciones anticipadas, nosotros estamos ya en modo electoral. Estamos preparados, hemos hecho los deberes", ha remarcado.

Teme, de hecho, que el ofrecimiento del PSOE sea un mero juego táctico para poder decir que el PP no está por el diálogo.

