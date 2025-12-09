Aragón reclama soluciones a Óscar Puente por las retenciones de la N-330: "Causa un tremendo daño"

Las obras en la N-330 a la altura de La Nave en el Pirineo aragonés siguen dando de qué hablar, sobre todo, en hora punta y en temporada festiva. Durante estos días festivos del puente de la Constitución han llegado a generar hasta 15 kilómetros de retenciones de tráfico en este tramo cuando cientos de turistas y vecinos se desplazan hacia el Pirineo aragonés para disfrutar de las pistas de esquí.

Ante esta situación, el consejero de Fomento, Octavio López, ha reiterado de "intolerable" una situación que se repite cuando hay una gran afluencia de tráfico. Según los plazos estimados por la cartera que dirige Óscar Puente, las obras que unen la Nave y Sabiñánigo están estimadas en 5 años, una fecha que desde el Ejecutivo aragonés reclaman que han trasladado reiteradamente una estrategia técnica para acotarlo a 36 meses.

Así lo ha recordado el consejero en rueda de prensa que ha manifestado que el pasado 4 de marzo de 2024 remitió una carta a Óscar Puente con la solución la cual volvió a presentar en la bilateral celebrada el 9 de diciembre de ese mismo año.

En esta misma fecha, López ha reclamado que pusieron sobre la mesa una vía de financiación para que fuera posible acortar los plazos de obra. Por ende, ha manifestado que "en ninguno de los dos requerimientos la respuesta fue satisfactoria".

"Seguimos sin respuesta a un problema crucial que expone a los habitantes y visitantes a una situación de desigualdad e incrementando el riesgo de seguridad vial", ha reclamado el consejero.

Asimismo, ha manifestado que las grandes retenciones que se generan "de fin de semana en fin de semana" causan un "tremendo daño reputacional" tanto a la Comunidad como a "su principal enclave turístico" como es el Pirineo: "No nos han hecho caso y el problema va para largo", ha reiterado respecto al cronograma presentado en el que las obras podrían haberse acabado según el cronograma de la DGA en 2026.

"Si no se han reducido los plazos es obvio que hay que exigir a los responsables políticos que hay que tomar decisiones que afectan a los ciudadanos para atender los momentos más críticos con soluciones efectivas", ha reclamado. Así, ha categorizado de "insoportable" dedicar "tanto tiempo" en recorrer ocho kilómetros de vía.

Ante las retenciones, el consejero ha criticado a la delegación de Gobierno de "no poner a disposición todos los recursos posibles" para mejorar la gestión del tráfico.

Unas palabras que no han tardado en tener respuesta por parte del Gobierno de España a manos del subdelegado de Huesca, José Carlos Campo, quien ha manifestado su sorpresa ante las declaraciones del consejero del Ejecutivo aragonés.

De esta forma, ha defendido que fue el Gobierno de España quien "tras años de paralización" puso inicio a las obras en septiembre de 2024 con el fin de "acabar con este cuello de botella" con un presupuesto de 100 millones de euros.

Ante los medios dedicados para la seguridad vial en estas fechas señaladas, Campo ha reclamado que tanto la Dirección General de Tráfico, la Guardia Civil y el Ministerio están pendientes de la situación.

"Lo que tengo que pedir al consejero es que, antes de opinar sobre una carretera de competencia nacional, entiendo que, porque ya ha empezado la campaña electoral, trabaje para solucionar los problemas que hay en las carreteras autonómicas", ha indicado.