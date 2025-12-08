Las estaciones de esquí de Aramón cierran el puente con casi 100 kilómetros esquiables y un balance "favorable"

El puente de diciembre llega a su fin y con esto es el momento de que Aragón haga balance del impacto que ha tenido en la Comunidad. En cuanto a las estaciones de esquí se refiere, el Grupo Aramón destaca que los tres días de fiesta dejan un “balance favorable para el arranque de la temporada”, la cual esperan que se alargue hasta Semana Santa.

Así pues, han cerrado el Puente de la Constitución con cerca de 100 kilómetros esquiables, en una apertura marcada por el buen tiempo y ambiente en las estaciones de la Comunidad. De esta forma, se cumplen las expectativas que se marcaron en la presentación celebrada el pasado miércoles.



Panticosa abrió el viernes 5 de diciembre, seguida por Javalambre y Valdelinares el sábado 6. Cerler inició el puente con 6 kilómetros esquiables en el sector Ampriu, mientras que Formigal-Panticosa (abrió el pasado fin de semana) ofreció más de 80 kilómetros y una amplia oferta de servicios que han permitido disfrutar de unas excelentes jornadas de esquí.

El après-ski Marchica completó la programación del puente con sesiones especiales de Rai, Pure Marchica con su show 15 aniversario y, durante el fin de semana, M the Club inauguró su sesión de Piano Bar.