La Mesa de las Cortes de Aragón celebra en Borja (Zaragoza) su primera reunión lejos de la Aljafería en esta legislatura

La Mesa de las Cortes de Aragón se ha desplazado este miércoles hasta la localidad zaragozana de Borja para celebrar su reunión semanal. Se trata de la primera ocasión en esta XI Legislatura que el órgano rector se reúne fuera de su sede habitual, el Palacio de la Aljafería.

La presidenta del Parlamento aragonés, Marta Fernández; los vicepresidentes Ramón Celma y Elisa Sancho, y los secretarios Gerardo Liván y Carlos Pérez Anadón, han visitado en primer lugar el Ayuntamiento de la localidad y sede de la Comarca, donde han sido recibidos por su alcalde, Eduardo Arilla, han firmado el libro de oro y han mantenido un pequeño encuentro con el resto de portavoces de la comarca.

Después, los miembros de la Mesa han realizado una visita al Museo de la Colegiata. A continuación, los miembros del órgano rector han sido trasladados a la Casa de las Conchas. Este edificio, que data del siglo XV y está situado en la parte medieval de Borja, ha sido el escenario elegido para la reunión semanal en la que se califican las iniciativas parlamentarias presentadas por los grupos parlamentarios, entre otros asuntos.

Tras la reunión de la Mesa, sus miembros se han trasladado a las Bodegas Borsao, donde han realizado una visita.

Fernández ha atendido a los medios de comunicación en la Casa de las Conchas, donde ha desvelado que con esta reunión quieren rendir homenaje a su pasado y “reforzar el vínculo de la institución con la historia de nuestra región y de España”, ya que “Borja fue sede de Cortes medievales”.

Como presidenta y también como diputada de raíces borjanas, ha valorado que esta reunión es una muestra del compromiso de “acercar la institución a todos los ciudadanos”.

Igualmente, ha subrayado que “desde el principio he abogado porque el Parlamento sea la casa de todos”.

Borja, sede de las Cortes medievales

No es la primera vez que esta localidad alberga una reunión del órgano rector aragonés. En 1134, Borja acogió una reunión para decidir la sucesión de Alfonso I El Batallador, recogida con el nombre de las Cortes de Borja.

En estas, aristócratas, caballeros y representantes del tercer estado, convocados por la nobleza aragonesa, decidieron el reinado de Ramiro II el Monje, cuya hija Petronila se casó con Ramón Berenguer IV, dando origen a la incorporación del condado de Barcelona al Reino de Aragón.

Además de este episodio histórico, las Cortes de Aragón se han reunido a lo largo de su historia y sus diferentes etapas históricas, en muchos lugares emblemáticos del territorio aragonés. En la etapa actual, durante los 42 años de trayectoria democrática, el Parlamento aragonés ha mantenido reuniones extraordinarias en Caspe, San Juan de la Peña, Alcañiz, Albarracín, Boltaña y otros lugares emblemáticos.

Antecedentes

El Reglamento de las Cortes de Aragón establece en su artículo 4 que la sede del Parlamento es el Palacio de la Aljafería, sin perjuicio de que las Cortes puedan celebrar sesiones en otros lugares dentro del territorio aragonés.

Entre otras muchas, el 19 de junio de 2002, las Cortes de Aragón celebraron una sesión plenaria extraordinaria en la localidad de Caspe, con motivo del 20º aniversario del Estatuto de Autonomía de Aragón y en conmemoración del Compromiso de Caspe de 1412.

Otro ejemplo es la sesión plenaria extraordinaria albergada en el Monasterio de San Juan de la Peña el 4 de septiembre de 2012, conmemorando el 30º aniversario de la aprobación del primer Estatuto de Autonomía de Aragón y el quinto del texto vigente, aprobado en 2007.

La pasada legislatura, la Mesa de las Cortes celebró dos reuniones fuera del Palacio de la Aljafería, una en Alcañiz, el día 23 de marzo de 2022 y otra en Ateca, el día 22 de febrero de 2023. En la novena legislatura, la Mesa también se desplazó a Albarracín y Boltaña, en 2017, y a Pedrola, en 2018, para celebrar en estos lugares sus reuniones.