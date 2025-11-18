Juanjo Bona, emocionado sobre su paso en Masterchef: "No me hubiera esperado nunca llegar tan lejos, estoy muy orgulloso"

MasterChef Celebrity, uno de los buques insignia de la cadena televisiva RTVE, cerró su edición número 10 con el triunfo de Mariló Montero. La presentadora se impuso en un duelo final muy reñido a Miguel Torres, uno de los concursantes que más destreza ha demostrado en los fogones.

La final, celebrada en San Sebastián como homenaje a los 50 años de trayectoria de Martín Berasategui, exigía a los aspirantes la elaboración de un menú completo. Mariló presentó una propuesta dedicada a su familia con un guiño a 'la huerta', un solomillo Wellington y fresas escabechadas. Su rival apostó por una sopa castellana, un atún y una versión renovada del clásico arroz con leche.

Entre los favoritos del público estaba Juanjo Bona, que no logró alcanzar el duelo final. “Cuarto, como quedé en Operación Triunfo. Ya estoy acostumbrado”, bromeó en su primer comentario tras quedar fuera en la primera prueba, donde Mariló fue nombrada primera duelista.

Después, el zaragozano tuvo que enfrentarse a Miguel y Torito en una réplica de un menú cargado de “garrote”. El exfutbolista volvió a imponerse y pasó a la final, dejando al joven artista de Magallón con un meritorio tercer puesto.

Sensaciones de Juanjo

Pese a no alzarse con la primera posición, y el premio de 75.000 euros que esta supone, Juanjo aseguró sentirse ganador desde hacía semanas:

“No me esperaba llegar tan lejos en el concurso. No me hubiera esperado nunca llegar tan lejos, estoy muy orgulloso de lo que he hecho. Creo que he aportado normalidad y naturalidad. He sido como soy en la calle o en casa. Creo que ese es uno de mis secretos, además del esfuerzo que he puesto”, explicó el magallonés.

Tras conocer su clasificación definitiva de la boca del chef Pepe Rodríguez, el cantante compartió sus emociones de lo que ha significado para él este talent show culinario: “He disfrutado, he reído, he llorado. Me he conocido a mí mismo, he aprendido a cocinar y me encanta. Creo que ha sido un viaje increíble”.

Lo que está claro es que, tras doce capítulos de MasterChef, el zaragozano no solo está hecho para la música, también se ha consolidado como un experto en realities. Ahí quedan su paso por Jotalent, que lo lanzó a la fama, y su edición de Operación Triunfo en 2023.