El Presupuesto de la Universidad de Zaragoza ya roza los 400 millones de euros: las obras, el factor clave

El nuevo equipo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza ha presentado los nuevos Presupuestos para 2026. Una cifra que no para de crecer en comparación con los dos últimos ejercicios. El campus público tendrá un incremento de cuentas del 5,7%, lo que sitúa el presupuesto del año que viene en 390,5 millones.

Durante su presentación, la vicerrectora de Economía, Paloma Apellániz, ha especificado que comienzan el ejercicio económico con "estabilidad financiera y sin deuda".

En líneas generales, la vicerrectora ha explicado que en la elaboración se han guiado para crear un presupuesto "responsable y realista". Así, se ha priorizado la docencia y la investigación, como también el refuerzo de la sostenibilidad y digitalización. A esto se suma un "impulso importante en mantenimiento y refuerzo de las infraestructuras". En el sector docente, se comprometen a estabilizar y rejuvenecer al personal.

Entrando en detalle, la aportación del Gobierno de Aragón continúa siendo la principal, con 273.390.787 euros, lo que representa aproximadamente el 70 % del total.

La Financiación Básica recogida en el Modelo Global de Financiación asciende a 210.813.213 euros. Con ello se alcanza por primera vez la cobertura del 100 % de los gastos estructurales de la Universidad, coincidiendo con el último año de vigencia del modelo. La vicerrectora ha categorizado esto de "buena noticia" y espera que pueda seguir siendo así en los ejercicios posteriores.

A esta cifra se añaden las regularizaciones correspondientes a los incrementos retributivos consolidados en ejercicios anteriores y a la compensación por la bajada de tasas universitarias, que suponen 21.328.146 euros adicionales

Entre las mayores asignaciones y crecimiento se sitúa el contrato programa de Grandes Obras en Infraestructuras que aumenta hasta los 19 millones de euros. Según lo explicado por la vicerrectora, mucho de este aumento se debe a que se incluyen remanentes que no se habían ejecutado en años anteriores y que está previsto finalizar en este ejercicio.

Dentro de las obras que están planteadas entra la Facultad de Veterinaria, en la que hay partida para parte del derribo. También se concentran las obras en el servicio de actividades deportivas y el Centro Mixto de Investigación con Empresas (Ceminem).

En referencia a Medicina, ha aclarado que parte del presupuesto está destinado al acondicionamiento de la Residencia de Niños de Huesca de cara al tercer curso de Medicina, que se comenzará a implantar el próximo curso, como también a equipar con equipos el Hospital Obispo Polanco de Teruel para comenzar con las clases de Medicina en el curso 2026-2027.

La segunda gran fuente de financiación son los ingresos propios, que representan el 21,4% del presupuesto. Incluyen los ingresos por matrículas, por investigación y transferencia, y otras actividades y servicios universitarios. En cuanto a las matrículas, ha matizado que se encuentran "estables" al no haber habido variables en las mismas.

Por otro lado, la vicerrectora ha explicado que la bajada en proyectos de investigación en torno al 7% se debe a la desaparición de los fondos Next.

La financiación procedente del Gobierno de España crece un 2,7 %. Aumentan los contratos asociados a los programas Ramón y Cajal y los contratos predoctorales. Se mantiene la financiación del Programa María Goyri, destinada a la incorporación de Ayudantes Doctor, que asciende a 3,8 millones de euros.

Asimismo, se incrementa la subvención para la ampliación de plazas del Grado en Medicina en Zaragoza y Huesca, que alcanza 1.185.000 euros (frente a los 735.000 euros recogidos en el presupuesto de 2025). Por el contrario, desaparece la financiación vinculada al Plan de Microcredenciales, dotado en 2025 con 1.316.000 euros.

Disminuye el gasto en investigación

Entre los gastos que se tiene estimado, la principal partida de costes es la correspondiente a gastos de personal, que asciende a 258,6 millones de euros.

Donde más cae el gasto es en investigación ante la disminución de sus ingresos. Así, la Universidad de Zaragoza invertirá un 3,6% menos de su presupuesto en estas actividades.

Entre las partidas, la vicerrectora ha destacado la creación de una nueva partida de provisiones y contingencias en la que se destinarán 3 millones de euros.

Esta partida incluye, entre otros elementos, la ejecución de la sentencia relativa a las Ayudas María Zambrano y Margarita Salas, que supone un coste aproximado de 2 millones de euros correspondientes a cuotas de la Seguridad Social. Además, esta partida permitirá dar respuesta a otras situaciones sobrevenidas que puedan surgir en el ejercicio en los distintos campus.