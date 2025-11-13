Malas noticias para la Facultad de Medicina de Zaragoza: la reforma podría retrasarse "como mínimo" a 2027

Nuevo retraso para la nueva Facultad de Medicina de Zaragoza. Las obras para la reforma de los edificios que conforman la facultad tendrán que esperar al quedar fuera definitivamente del programa de Infraestructuras 2022-2026 a pesar de que una primera fase estaba incluida en su ejecución. Así lo ha confirmado este jueves la vicerrectora de Economía, Paloma Apellániz, en la presentación de los Presupuestos de la Universidad de Zaragoza.

Han sido muchas las idas y venidas de este proyecto ya que lleva sumando retrasos desde que se anunció hace un par de años. La idea inicial es realizar una reforma integral como la planteada y ya concluida en la Facultad de Filosofía y Letras.

Por lo que de momento "no se van a comenzar las obras". De esta forma, ha aclarado que en el programa de Infraestructuras actual, que acaba el año que viene, no entra la reforma de la Facultad. Específicamente dentro del programa estaba la fase 1 de las obras.

El plan de acción que están configurando desde el equipo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, liderado por la rectora Rosa Bolea, es negociar un contrato-programa específico para las obras de Medicina con el fin de que el Gobierno de Aragón cubra el importe total que suponga la reforma. Así, buscan que las dos fases de obra queden unificadas en una sola para "agilizar en tiempo y ahorro".

La vicerrectora también ha hecho referencia a los retrasos en las obras al recurso presentado el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) por una empresa contra la adjudicación de la redacción del plan director. Este finalmente fue desestimado, pero ha supuesto retrasos.

De igual manera, Apellániz ha aclarado que desde la Universidad de Zaragoza se ha ido trabajando en el proyecto para llevarlo a cabo. Con todo ello, la vicerrectora ha aplazado las obras ante las nuevas negociaciones previstas con la DGA, por lo que "como mínimo no se podrían empezar las obras hasta 2027".

Medicina en Teruel y Huesca

A pesar de los retrasos que se están cometiendo en la Facultad de Medicina de Zaragoza, la vicerrectora ha aclarado que dentro del programa de Infraestructuras se está trabajando en otras obras.

En referencia a Medicina, ha aclarado que parte del presupuesto está destinado al acondicionamiento de la Residencia de Niños de Huesca de cara al tercer curso de Medicina que se comenzará a implantar el próximo curso como también equipar con equipos el Hospital Obispo Polanco de Teruel para comenzar con las clases de Medicina en el curso 2026-2027.

Dentro de las obras que están planteadas también entra la Facultad de Veterinaria, en la que hay partida para parte del derribo. También se concentran las obras en el servicio de actividades deportivas, el Centro Mixto de Investigación con Empresas (Ceminem).