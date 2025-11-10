PP y Vox conseguirían 9 de los 13 escaños de Aragón en el Congreso de los Diputados y dejarían fuera a Sumar

PP y Vox conseguirían 9 de los 13 escaños de Aragón en el Congreso de los Diputados si hoy se celebraran elecciones generales. Así lo recoge la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que concluye que Alberto Núñez Feijóo superaría a Pedro Sánchez en 41 diputados y podría gobernar en solitario con la abstención de Vox.

Pese a la estrategia del líder socialista de lanzar a cinco de sus ministros para derribar los gobiernos autonómicos del PP, en la que se incluye a la ministra, portavoz y secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, los populares repetirían el resultado de 2023 y amarrarían sus siete diputados.

Los socialistas tendrían que conformarse con los cuatro escaños logrados en las elecciones de 2023, cuando perdieron dos. Entonces sumaron 222.391 votos (31,12%), quedándose a 36.754 del PP (36,27%).

El resultado no sería, en todo caso, demérito de Pilar Alegría. En Andalucía, el PP también mejoraría el suyo al pasar de 25 a 27 escaños. En cambio, el PSOE de María Jesús Montero perdería dos (de 21 a 19).

En la Comunidad de Madrid, donde Óscar López ejerce de ariete a diario contra Isabel Díaz Ayuso, ocurriría tres cuartos de lo mismo. Populares y socialistas retendrían los mismos escaños, 16 y 10, respectivamente, pero el desplome de la extrema izquierda favorecería al tercero en discordia, Vox, que ganaría 2 y se colocaría en 7.

Sumar quedaría fuera

De haber adelanto electoral en España, los mayores cambios en el resultado de Aragón también habría que buscarlos en el tercer y cuarto puesto.

Vox, que en los pasados comicios mantuvo su único diputado, crecería hasta obtener otro más. En aquel mes de julio de 2023 logró convencer a 104.463 ciudadanos (14,62%), un porcentaje que se incrementaría lo suficiente como para duplicar su representación en la Cámara Baja y dejar sin opciones a la izquierda a la izquierda del PSOE.

Los de Alejandro Nolasco siguen al alza en las encuestas. La última de SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN les daba 9 diputados, dos más que ahora, pero la suma del PP con otros partidos como el PAR o Aragón-Teruel Existe podría condenarlos a la irrelevancia.

El peor parado sería Sumar. El resultado de Vox dejaría sin escaño a Jorge Pueyo, que en las últimas generales logró convencer a 87.825 votantes (12,29%). Tampoco tendría opciones de volver al Congreso Aragón-Teruel Existe, en su día clave para la investidura de Pedro Sánchez.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.100 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 6 y 8 de noviembre de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral ni nivel de confianza por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica (Instituto de Estudios Sociales S.L), miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.