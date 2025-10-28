Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas: "Maduro ha convertido Venezuela en un narcoestado, es una amenaza para el mundo"

El exalcalde de Caracas Antonio Ledezma ha acusado este martes a Nicolás Maduro de "tener secuestrados a más de 30 millones de ciudadanos".

"Ejecuta terrorismo de Estado, ha hundido en la pobreza a un país riquísimo y lo ha transformado en un narcoestado", ha dicho durante la presentación en Zaragoza de 'Operación Guacamaya', un libro que resume 26 años de resistencia del pueblo venezolano.

Según Ledezma, la fuga que protagonizaron los compañeros que estuvieron asilados en la sede diplomática de Argentina en Caracas "no fue otra cosa que los ímpetus de libertad de todo un pueblo". "La libertad que ellos recuperaron es a lo que estamos aspirando millones de venezolanos", ha asegurado.

El acto tendría que haber contado con la presencia del presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ha causado baja por enfermedad y ha sido sustituido por la vicepresidenta, Mar Vaquero.

Durante la conversación, en la que también ha intervenido el jefe de Opinión de Heraldo de Aragón, Javier Rueda, ha hablado de esperanza, del proyecto 'Tierra de Gracia' y del "liderazgo legítimo" de María Corina Machado y Edmundo González.

Venezuela, ha resaltado Ledezma, tiene un enorme potencial y un futuro "lleno de posibilidades". Su sueño, como el de "millones de personas", es regresar y ser protagonistas del proceso de transformación y reconstrucción del país.

Él tiene la certeza de que, pese a las dificultades, el pueblo "no se va a doblegar": "Contamos con el aval de la comunidad internacional, que no nos ha dejado solos y que entiende que lo que pasa en Venezuela es una lucha entre el bien y el mal; un pleito entre Dios y Satanás".

Para el exalcalde de Caracas, Maduro representa "al maleficio del populismo", de ahí que haya deseado que países como España "entiendan lo que vale la democracia y los esfuerzos que hay que hacer para evitar perderla".

Sobre el Nobel de la Paz a María Corina Machado, cree que es un reconocimiento al carácter pacifista de "una mujer que se sobrepuso a una inhabilitación arbitraria y que nunca abandonó la ruta electoral a pesar de todos los obstáculos que la dictadura colocaba en su camino".

"Fue capaz de poner todo su caudal de energía y de voluntad de lucha al servicio de la candidatura del Edmundo González Urrutia, y por eso el Nobel de la Paz es también un laurel que ella comparte con millones de venezolanos", ha agregado.

Y sobre las tensiones con Estados Unidos, ha opinado que lo único que están haciendo Trump y otros gobiernos democráticos es "defender su propia seguridad" ante un Maduro que "trafica con toneladas de cocaína".

"Nosotros lo que queremos es una solución pacífica como la que procuramos en las elecciones del 28 de julio de 2004. Maduro se ha convertido en una amenaza no solo para América sino para el mundo entero por sus alianzas con el narcotráfico y el terrorismo", ha manifestado.