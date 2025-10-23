Las sarna deja 40 brotes en el último año en Aragón: "Que se notifique pronto es esencial para minimizar el impacto"

Los brotes epidemiológicos conforman uno de los importantes problemas que aborda Salud Pública. Su detección y vigilancia temprana pueden suponer la diferencia para el desarrollo de estas enfermedades en el paciente para la aplicación de las medidas de control y prevención más adecuadas.

Para tener un control sobre ellos, el Departamento de Sanidad notifica cada semana la identificación de diversos brotes para que la población se mantenga alerta ante la aparición de síntomas similares. Según señalan desde Salud Pública, el número de casos que indica la existencia de un brote depende de la enfermedad concreta, el tamaño y la estructura de la población en la que se produce y el tiempo en que se produce.

Tras el último conteo realizado respecto al desarrollo de 2024, se notificaron a Salud Pública 260 brotes, donde la mayor incidencia tuvo lugar en Zaragoza con 154, 55 en Teruel y 51 en Huesca.

El máximo pico de personas afectadas por un brote, aclaran, fue de 91 como caso extremo. Así aclaran que en su mayoría han sido brotes inferiores en los que predominan brotes de afección en dos personas en hasta 75 ocasiones.

Del mismo modo, el departamento de Sanidad destaca que el ámbito privado es donde se ha producido el mayor número de brotes con 106 (40,77%). Tras ello, el ámbito geriátrico ha agrupado hasta 74 brotes.

En relación a las enfermedades declaradas, la tos ferina es la más frecuente con un total de 51 brotes (19,6%), seguida de los brotes de sarna con 40 (15,4%). Después aparecen enfermedades intestinales de origen desconocido con 31 brotes (11,9%), salmonelosis 20 (7,7%), gripe 19 (7,3%) y Covid-19 14 brotes (5,4%).

Según recalca Salud Pública, la gestión de los brotes epidémicos requiere tener una respuesta rápida, por lo cual la pronta notificación es esencial.

Actualmente se está trabajando en Salud Pública en el desarrollo y puesta en marcha de una aplicación, InfoBrotes, para la notificación automatizada de los brotes en Aragón.