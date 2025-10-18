Álvaro Sanz no optará a la reelección como líder de IU en Aragón: "Es imprescindible incorporar nuevas miradas"

El portavoz de IU en las Cortes de Aragón y coordinador de la formación, Álvaro Sanz, ha anunciado que no optará a la reelección en la asamblea regional del próximo mes de noviembre, lo que abrirá una nueva etapa en el partido para afrontar los próximos años.

Sanz ha anunciado esta decisión con emoción después de nueve años dirigiendo las políticas de IU en Aragón. Ha explicado que se trata de una decisión “meditada y natural”, orientada a dar paso a nuevas miradas y a nuevas personas en un momento político que requiere “renovación, unidad y apertura”.

Sanz ha subrayado que el proceso asambleario en marcha servirá para definir la nueva dirección y la línea política de una organización que “está más viva y más a la ofensiva que nunca”. En ese sentido, ha destacado la fortaleza actual de Izquierda Unida, su cohesión interna y su papel como “tierra firme para la izquierda aragonesa” en tiempos difíciles.

Sanz continuará como portavoz en las Cortes de Aragón hasta el final de la legislatura para “decirle a los fascistas de Aragón que son unos fascistas y que nos van a tener siempre enfrente”. Además, se ha puesto a disposición de la nueva dirección para afrontar los meses que falten hasta las próximas elecciones.

Durante su intervención, ha recordado que Izquierda Unida ha mantenido en los últimos años “una voz clara, rotunda y coherente frente a los discursos del odio y las políticas que pretenden recortar derechos”, y que su compromiso sigue siendo “dar la batalla ideológica y política a las derechas desde la firmeza democrática, la igualdad y la justicia social”.

Sanz ha agradecido “al conjunto de la militancia, al grupo parlamentario y a todas las compañeras y compañeros que sostienen día a día Izquierda Unida”, y ha reiterado que la organización “seguirá dando la pelea, con la cabeza alta, con valentía y con esperanza, porque Aragón necesita una izquierda vertebrada, coherente y capaz de plantar cara al fascismo”.

El anuncio se ha realizado durante la inauguración de la nueva sede de Izquierda Unida Aragón, situada en el número 172 de la calle Coso de Zaragoza, un espacio concebido como punto de encuentro para los movimientos sociales y las luchas colectivas, y como “referente antifascista” desde el que “hacer frente al auge de las derechas”.