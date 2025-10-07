Aragón rechaza el decreto de Pedro Sánchez sobre las universidades privadas: "Va en contra de nuestra prosperidad"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los cambios en el decreto de la creación de las universidades que toman relevancia en el devenir de los campus privados. El Gobierno de Pedro Sánchez ya avanzó que esto sería una realidad y se regía el cambio debido a mantener unos estándares de "calidad".

La ministra de Universidades, Diana Morant, ha explicado durante la rueda de prensa posterior que se trata de una forma de dar "coto" a la masiva llegada de universidades privadas y el nulo crecimiento en números de campus públicos. Según los datos que ha expuesto, en los últimos 20 años ha habido un "crecimiento sin precedentes" con 24 nuevas universidades privadas y ninguna pública.

En el caso de Aragón, hay tres universidades privadas con proyección a instalarse en territorio aragonés: NCI, en Calatayud, Power University y Uniar, ambas en Zaragoza. Todas ellas cuentan con el visto bueno de la DGA.

Ante este giro de guión, la consejera de Universidades, Claudia Pérez ha acusado a Moncloa de "cambiar las reglas del juego establecidas".

"El nuevo Real Decreto invade las competencias que tienen las Comunidades Autónomas para la creación de las universidades, en este caso las universidades online, pasando a ser de competencia estatal, excepto para Cataluña y País Vasco, que se han negociado aparte", ha denunciado Pérez.

A lo que ha añadido: "Una vez más, cualquier materia es moneda de cambio para mantener a Sánchez en la Moncloa".

Las modificaciones en el Decreto 640-2021 contienen el requisito de que se cumpla con un mínimo de estudiantes de 4.500 mientras que también exige un 75% de los profesores de las universidades online residan en España. Unos criterios que desde la consejería de Universidades mantienen que "nada tiene que ver con la calidad de la docencia y la investigación".

Del mismo modo, ha indicado que los cambios afectan de manera particular en Aragón por la distribución de su territorio y la "despoblación": "Vuelven a colocar a Aragón en una situación de desigualdad. Este decreto va en contra de la prosperidad que vive Aragón, es nuestra obligación retener el talento aragonés".

No ha sido a lo único que se ha referido ya que ha expuesto que 1.500 aragoneses de los 7.000 que aprueban la Prueba de Acceso a la Universidad tienen que salir fuera de la comunidad para poder estudiar.

"Necesitamos más plazas, más grados, en más territorios, y trabajaremos por que sea posible un nuevo modelo de convivencia entre las universidades públicas y privadas, como hemos hecho hasta ahora desde hace 20 años", ha reiterado.

Por el momento, la consejería de Universidades se encuentra a la espera de conocer los detalles en profundidad del decreto para dictar cómo afecta a las tres universidades que están en proceso de llegar a Aragón.