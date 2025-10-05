El Mene y Tomás Bastos destacan en la primera de abono en Zaragoza

Sobresalió El Mene en el meridiano de la tarde. El inicio de faena con el capote resultó vistoso, pero fue al conducir al novillo desde los medios hasta el caballo con unas llamativas chicuelinas cuando realmente se ganó los aplausos.

Ya con la muleta en la mano, los primeros naturales bastaron para encender los tendidos de La Misericordia. La faena del torero zaragozano fue de gran altura, arrancando ovaciones y obligando al público a ponerse en pie al ritmo de un solo de trompeta, dejando una estampa de coletazos artísticos por ambos pitones. Tras media estocada y un uso certero del descabello, pudo cortar un trofeo.

En su primero, en cambio, la espada le privó de premio pese a haber arrebatado terreno al novillo con pases ajustados.

El portugués Tomás Bastos también paseó un trofeo en el segundo del festejo, con el que brilló de salida con el capote. En el tercio de varas se llevó un buen susto Antonio Prieto al caer del caballo justo cuando el de Brazuelas empujaba con fuerza en el peto.

Bastos inició su labor muletera por derechazos, tratando de domeñar a un astado con muchas complicaciones. Entre olés y palmas, el joven espada fue ganando cercanías y construyendo una faena que apuntaba a dos orejas.

Novillada 4 de octubre 2025. Zaragoza Toros

Finalmente, un gran estoconazo le valió una oreja. Con su segundo, pese a hilvanar una faena solvente ante un novillo sin calidad en la embestida, el público no pidió premio.

Más discreto estuvo Pedro Luis, que saludó de rodillas en tablas a su primero. En los medios firmó naturales templados, pero el novillo, deslucido desde el principio, no permitió que la faena despegara. El trasteo fue perdiendo fuerza a medida que avanzaba, y aunque el peruano puso empeño y se arrimó con decisión, no consiguió encender a los aficionados.

FICHA DEL FESTEJO:

Sábado 4 de octubre. Novillos de Brazuelas. Primera de la Feria del Pilar.