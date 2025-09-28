Las tormentas desbordan Cuarte, Cadrete y María de Huerva: "Pedimos a los vecinos que no salgan de casa"

Las fuertes tormentas registradas este domingo han provocado graves inundaciones en Cuarte de Huerva, Cadrete y María de Huerva, donde las calles han quedado anegadas y los accesos principales bloqueados. Protección Civil, Policía Local, brigadas municipales y Bomberos de Zaragoza trabajan desde primera hora en las zonas más afectadas, aunque la magnitud del agua caída y su rapidez de acumulación han dificultado las labores de intervención.

Las autoridades locales han pedido encarecidamente a la ciudadanía que "permanezca en sus casas, que no bajen a garajes y que eviten circular por las calles", después de que el 112 haya tenido que atender emergencias por personas atrapadas. Desde los Ayuntamientos recuerdan que los teléfonos de emergencias deben reservarse únicamente para emergencias humanas inmediatas, no para notificar daños materiales.

El barrio de Santa Fe, en Cuarte, se encuentra completamente incomunicado debido a la inundación de su única vía de acceso. La calle Constitución y la carretera del Rosario, principales arterias de conexión con Zaragoza, también han quedado colapsadas. Otros accesos, como el camino de la Junquera, han tenido que ser cortados por seguridad.

Por miedo a desbordamiento del río, desde el Ayuntamiento del municipio han avisado a los propietarios de los coches aparcados en la ribera para que sean retirados hacia el Bulevar, donde se está habilitando la zona.

La alcaldesa de Cuarte, Elena Lacalle, ha subrayado la colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, asegurando que “Natalia Checa ha puesto todos los medios a disposición del municipio”. Además, ha confirmado que se ha activado el Plan de Emergencia Municipal y que debido a la situación en la que se encuentran las tres zonas se han puesto en manos del Gobierno de Aragón para la coordinación de recursos.

Asimismo, desde el Consistorio de Cuarte confirman que todavía es pronto para conocer con claridad las afecciones dado que "se están recibiendo llamadas de emergencia constantemente". Desde los Ayuntamientos insisten en que la prioridad absoluta en estos momentos es atender a las personas en riesgo y garantizar la seguridad de los vecinos.