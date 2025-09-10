Así es la placa que Robles ha entregado a la ciudadanía aragonesa: “Por ese aprecio y cariño a las Fuerzas Armadas”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha querido tener un detalle con la sociedad y la ciudadanía aragonesa en su visita a Zaragoza de este miércoles. Robles le ha entregado al presidente, Jorge Azcón, una placa de agradecimiento por el apoyo que desde Aragón se ha transmitido a las Fuerzas Armadas.

Ha sido en plena presentación del denominado ‘Hub de Defensa’ de Aragón, un ambicioso proyecto con el que situar al territorio como un referente en el desarrollo de empresas ligadas a la seguridad nacional. La ministra era la invitada de honor y la encargada de clausurar el acto, cuando, como ella misma ha dicho, ha decidido saltarse el protocolo para hacer entrega de esta placa.

“En agradecimiento a Aragón y su ciudadanía, por su estrecho vínculo y apoyo a las Fuerzas Armadas y por su apuesta decidida por el desarrollo tecnológico, la industrialización y la defensa de la paz”, reza el escrito.

Para Robles, esta es una “pequeña expresión” de ese “apoyo y cariño” mutuo que las Fuerzas Armadas tienen a Aragón y la “confianza plena” del Ministerio en este ‘Hub de Defensa’. “La entrego a todo Aragón como muestra de reconocimiento y apuesta de futuro”, ha subrayado la ministra.

No en vano, la relación de Zaragoza con el Ejército se cuenta desde hace más de un siglo, con la inauguración de la Academia General Militar en 1882, aunque con varias épocas cerrada. En este tiempo, ha formado a más de 30.500 oficiales del Ejército de Tierra, Guardia Civil y Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, entre ellos, por ejemplo, el Rey Felipe VI o la princesa Leonor.

Además, la Comunidad también cuenta con otros tres centros de enseñanza, cuatro infraestructuras de defensa, cuatro unidades de mando y control, y cuatro unidades de operativa logística. En total, se calcula que unas 15.000 personas están relacionadas con el sector, entre personal militar, trabajadores de empresas, y otros cargos.

No es la primera vez que la ministra Robles, asidua a visitar la ciudad en numerosas ocasiones durante el año, reconoce el cariño hacia Zaragoza y Aragón. Solo en el último mes ha recorrido las tres provincias, sumando a su pasaporte a Jaca y el Aeropuerto de Teruel, sobre el que se ha desecho en elogios.

“Me quedé impresionada de la potencialidad y realidad del Aeropuerto de Teruel”, ha reconocido Robles, que la semana pasada visitó estas instalaciones para anunciar la instalación de un centro de entrenamiento y formación para el transporte aéreo, con una inversión de 42 millones de euros.

Protesta por el 'Hub de Defensa'

Sin embargo, ese cariño a las Fuerzas Armadas y al Ejército no llega desde todos los ámbitos. Mientras se presentaba institucionalmente este 'Hub de Defensa', miembros de la plataforma 'Aragón por la Paz' se han manifestado a las puertas del Edificio Pignatelli de Zaragoza para protestar contra el impulso a la industria militar.

"Se invierte más de un millón de euros de dinero público en reconvertir industria civil en militar y en financiar proyectos aeronáuticos vinculados al Ministerio de Defensa, mientras se recortan o infradotan las partidas para cuidados, educación, sanidad o empleo digno", han expuesto los manifestantes.