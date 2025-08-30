El alcalde de Alfajarín defiende que ha hecho todo por el bien de su pueblo y avisa al nuevo equipo: "Voy a estar vigilando"

Tras las elecciones celebradas el 28 mayo de 2023, en Alfajarín se firmó un pacto de alternancia entre el Partido Popular, Agrupación Independiente Alfajarín (AIA) y Vox, por el que los dos primeros partidos compartirían legislatura. José Tomás Pueyo, representando al PP, gobernaría el primer año y medio y le sucedería el candidato de AIA los dos años y medio siguientes.

Sin embargo, en enero, cuando según el pacto, Pueyo debía dejar su cargo y sería el independiente Jesús Boned el nuevo alcalde, el del Partido Popular comunicó que no iba a dimitir.

En consecuencia, el PP le abrió un expediente sancionador, que terminó con la expulsión de Pueyo del partido. Hasta ahora, sigue como alcalde, pero esta trama parece que terminará próximamente. Este jueves 28 de agosto se firmó la moción de censura por parte de los tres concejales de AIA, el del PP (quien tras el cambio de acta ha desbloqueado la situación) y los dos de Vox, sumando seis votos que suponen una mayoría absoluta.

Esto se ratificará el próximo 12 de septiembre a las 12.00, con las votaciones en un Pleno Extraordinario. Será en esta fecha cuando, en principio, Pueyo dejará de ser alcalde de Alfajarín y pasará a la oposición como concejal no adscrito.

“Seguiré trabajando para que Alfajarín siga adelante, para sacar todos los proyectos que he iniciado y por vigilar cómo se desarrolla este equipo de Gobierno. Les deseo lo mejor porque los éxitos de un alcalde o Gobierno son los éxitos del pueblo, mientras no vengan para otra cosa”, confiesa José Tomás Pueyo a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Igualmente, el todavía primer edil de Alfajarín se muestra “tranquilo” con sus actos. “Tengo la conciencia muy tranquila, pero los que se van a cubrir de gloria son Partido Popular y Vox, porque van a apoyar a un señor con una trayectoria de amenazas y extorsiones y con una causa pendiente en la justicia”, afirma y alude a la granja del hijo de Boned.

“Mientras el año y medio que yo gobernaba no se resolvió el tema. Eso y otros comportamientos durante ese tiempo me llevaron a no dimitir”, justifica Pueyo.

En cuanto a su expulsión del Partido Popular, reconoce que no le ha causado “ningún daño ni quebradero de cabeza”. Incluso, señala que casi se lo toma como un "reconocimiento" por lo que ha hecho por los ciudadanos”. No obstante, considera que “lo normal” en estos casos es “defender a los suyos”.

“Cuando me dan a elegir entre el Partido Popular y Alfajarín, yo tengo claro que siempre elijo Alfajarín. Es una cuestión de conciencia”, señala.

Cumplir el pacto

Desde la Agrupación Independiente, Jesús Boned insiste en la obligación de cumplir el pacto. “Los hombres se visten por los pies y los pactos están para cumplirse”, recalca y considera que Pueyo no ha dimitido por su “propio interés” y no por el del partido o el pueblo.

En ese sentido, Boned añade que el todavía alcalde “está metiendo mucho mal contra todos, contra los seis que hemos firmado la moción” cuando "el malo es él".

Por último, ponía en valor que el Partido Popular “desde el primer día ha querido cumplir el pacto”.

La posición del pueblo

Además, Pueyo defiende que ha sentido el “apoyo de los vecinos”, incluso subraya que aquellos que no son de su ideología le han dicho que vaya “adelante”. “Eso te da ganas de continuar”, reflexiona.

Por su parte, Boned considera que en el último pleno celebrado en el pueblo, los vecinos asistentes “le dijeron de todo” como “cobarde”.