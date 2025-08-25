La izquierda se une en la DPZ para exigir la dimisión de Marina Sevilla: "No custodia la información, la filtra"

A las puertas de acabar agosto, la Diputación Provincial de Zaragoza ha celebrado un pleno extraordinario que se ha saldado con la aprobación de la moción que presentaba el partido socialista. En ella, se presenetaban en defensa del funcionariado público como secretarios interventores. Además, se exige la dimisión de la actual directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, Marina Sevilla.

La moción ha salido adelante con los votos del PSOE, En Común Izquierda Unida y Cha, mientras que el PP y Vox han emitido voto en contra. El partido conservador era señalado en la moción ya que el tercer punto iba en dirección a su portavoz, Carmen Lázaro, por la que también se ha pedido su dimisión en el pleno por "un uso reiterado y malintencionado de su cargo, acusando en medios de comunicación, sin prueba alguna, de delitos al personal y funcionariado de esta institución".

Ya en materia, los rifirrafes entre los dos partidos principales han sido constantes con intervenciones en las que se rebatían las actuaciones llevadas a cabo por cada uno de los partidos en materia municipal.

Fernando Compes, portavoz socialista, ha comenzado su intervención con la presentación de la moción con una defensa hacia los servidores públicos: "Queremos defender la profesionalidad e independencia de quienes participan día a día en las instituciones para que funcionen conforme a la ley".

Así, ha señalado al PP, en concreto, a su portavoz, Carmen Lázaro de "deslealtad" por lo que la ha acusado de traspasar "las líneas de respeto institucional": "Pone en duda las actuaciones de secretarios interventores, y personal técnico. Personas que independientemente de su ideología llevan años o décadas trabajando por la legalidad de los ayuntamientos municipales", ha manifestado Compés.

Con esto hacía alusión a una nota de prensa emitida por el grupo provincial del PP en la que señalaba que el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ponía a disposición del alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón, a su secretario para un pleno.

En esta misma línea, Compes ha manifestado que la actual directora general de Administración Local, Marina Sevilla, "no custodia la información sino que lo filtra a los medios de comunicación".

La aludida en las intervenciones socialistas, la portavoz del PP, se ha defendido y ha acusado a los socialistas de "censura" con el objetivo de que "no se hablen de sus problemas porque es muy incómoda".

Con ello ha hecho referencia a las polémicas del alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón, que ha sido señalado por comidas pagadas con gastos públicos o fallar en favor de su primo en contrataciones públicas a coste de 200.000 euros en el municipio.

"Hoy se habla de Lucio Cucalón, no de esta portavoz. Un escándalo que quieren tapar con su moción. En este escarnio no veo sino un interés en correr un tupido velo de sus escándalos", ha manifestado Lazaro. A lo que ha añadido: "Se trata de la corrupción de Aguarón y nacional. La corrupción de Sánchez".

Así, la portavoz del PP ha lanzado una pregunta ya repetida en varias ocasiones al presidente de la DPZ: "¿Díganos de una vez por qué lo defiende? ¿Qué le debe?"

Por su parte, Compés ha reafirmado que se trata de una "falsedad rotunda" los contratos de Cucalón a favor de su primo. En ello se ha excusado que "nada le impide" obtenerlo porque se trata de un "familiar de cuarto grado".

Así, ha manifestado: "Ninguna empresa recurre y recurre la señora Marina Sevilla. Su pretensión es coger 100 o 200 votos de Aguarón". En cuanto a la militancia de Cucalón como miembro del PSOE ha reiterado que está bajo suspensión cautelar "desde el momento de la sentencia por acoso laboral".

Sánchez Quero ha hecho referencia a la portavoz de los populares en SU intervención final a la que ha instado de estar "despistada" y ser "una buena discípula de lo que le plantean": "Ustedes han traído las malas formas y artes del PP".

En materia del escándalo de Aguarón, ha defendido la "independencia" del secretario interventor que estuvo en el pleno del municipio y ha justificado que acudió según establece la ley: "Hemos obrado en la legislación presente y a la neutralidad política".

"Hasta donde llega la hipocresía de las personas. Mientras filtran la información para atacar sin piedad, Marina Sevilla envió un mensaje al secretario interventor habilitado de Tobed: 'Estimado José Manuel no quería acabar el día sin darte las gracias por asumir el pleno de Aguarón'", ha recalcado.

Defensa de los servidores públicos

Por parte del resto de grupos políticos, Vox ha manifestado su acuerdo con la defensa de la integridad de los funcionariados públicos. Mientras que ha mostrado su rechazo a las peticiones de dimisión ya que han alegado que no vulnerarán la actividad política: "Votaremos no porque el texto mezcla cuestiones institucionales y ataques personales".

Por su parte, la portavoz de En Común Izquierda Unida, Nerea Marín, ha solicitado una "provisión inmediata" de secretarios interventores en los municipios pequeños.

Una línea que también han defendido desde Cha, José Manuel Latorre: "Queremos decir basta ya. No todo vale para hacer política". A lo que ha concluido: "El PP tiene que trabajar".