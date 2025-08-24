La Aemet alerta de la llegada de una dana en Aragón: avisos por tormentas y fuertes rachas de viento
El Bajo Aragón está bajo aviso de nivel naranja por tormentas a partir de las 14.00.
El resto de la Comunidad está cubierta por nivel amarillo de lluvia y tormentas.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mira al cielo. Atrás ha quedado finalmente la ola de calor que acompañó gran parte del mes de agosto a la Península y que golpeó con fuerza Aragón. Tras unos días donde las temperaturas han descendido considerablemente, la Aemet ha lanzado un nuevo aviso que augura tormentas, lluvias y fuertes rachas de viento en gran parte de la Comunidad.
De esta forma, el Bajo Aragón está bajo aviso de nivel naranja por tormentas entre las 14.00 a las 23.59 donde se espera que a primera hora del aviso comiencen a caer las primeras gotas en el municipio de Caspe y lleguen también hasta Alcañiz, en la provincia turolense.
Asimismo, mantiene el aviso emitido de nivel amarillo por lluvias y tormentas en Huesca, Teruel, Cinco Villas y Ribera del Ebro en los intervalos entre las 14.00 y las 23.59.
Según la predicción, a lo largo de este domingo se esperan en la Comunidad cielo con intervalos nubosos en la mitad sur y poco nuboso en el norte por la mañana. A partir del mediodía aumentará a cielo nuboso con nubes de evolución diurna.
Asimismo continúa señalando que hay probabilidad de chubascos localmente fuertes, con granizo y tormenta en el Pirineo y nordeste de Teruel por la tarde y no se descartan chubascos en el resto de zonas.
En cuanto a las rachas de aire, en un principio se espera viento flojo de dirección variable las primeras horas, aumentando a moderado de componentes este y sur por la tarde. Mantienen que podrían ocasionarse rachas de viento muy fuertes asociadas a las tormentas.
A pesar de las predicciones de lluvias, las temperaturas se muestran en ascenso. Así, en Zaragoza la máxima oscila los 35 grados, con 19 de mínima. Mientras en Huesca será de 33 y 18, respectivamente. Por su parte Teruel espera 32 grados de máxima y 14 grados de mínima.