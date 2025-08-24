La Aemet alerta de la llegada de una dana en Aragón: avisos por tormentas y fuertes rachas de viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mira al cielo. Atrás ha quedado finalmente la ola de calor que acompañó gran parte del mes de agosto a la Península y que golpeó con fuerza Aragón. Tras unos días donde las temperaturas han descendido considerablemente, la Aemet ha lanzado un nuevo aviso que augura tormentas, lluvias y fuertes rachas de viento en gran parte de la Comunidad.

De esta forma, el Bajo Aragón está bajo aviso de nivel naranja por tormentas entre las 14.00 a las 23.59 donde se espera que a primera hora del aviso comiencen a caer las primeras gotas en el municipio de Caspe y lleguen también hasta Alcañiz, en la provincia turolense.

Asimismo, mantiene el aviso emitido de nivel amarillo por lluvias y tormentas en Huesca, Teruel, Cinco Villas y Ribera del Ebro en los intervalos entre las 14.00 y las 23.59.

Mapa de avisos emitidos por la Aemet en Aragón Aemet