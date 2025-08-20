La tienda de Zaragoza que ayuda a sobrevivir en España a los que menos tienen: "Sueño con poder traer a mis hijas"
El locutorio permite hacer desde trámites de extranjería a la solicitud de la nacionalidad o gestiones con la Seguridad Social.
Llegar a un nuevo país o enfrentarse a trámites administrativos puede resultar abrumador. En esos momentos es fundamental tener un lugar que atienda a este tipo de necesidades, y eso lo saben bien en el 'Locutorio Salma', una salvación para aquellos que no saben cómo avanzar.
Situado en plena calle de San Pablo de Zaragoza, frente a la iglesia del mismo nombre, este locutorio lleva más de 15 años ofreciendo ayuda para todo tipo de servicios burocráticos a través de internet. A pesar de ser un local pequeño y humilde, no pasa desapercibido por las largas filas que suele haber casi siempre en su exterior, mientras que en su interior siempre está lleno.
Tal es el trajín que hay que coger número, como en la carnicería, para poner un poco de orden.
La espera en el local suele ser larga, pero la eficacia del servicio puede compensar. Maka (56 años) ha acudido varias veces para resolver diferentes cuestiones administrativas. Esta vez viene con los documentos necesarios para buscar un nuevo alquiler, ya que, como explica, el piso en el que vive actualmente es muy pequeño para su familia.
Maka es de Senegal y lleva 23 años viviendo en España. En estos momentos reside con su mujer y sus dos hijos en Zaragoza, y acude al locutorio para poder conseguir un hogar "mejor" para todos. Además, tiene dos hijas más en su país de origen y apunta que el locutorio también le permite enviarles dinero, con la esperanza de que algún día "puedan venir también".
Los servicios que ofrecen abarcan desde trámites de extranjería hasta de solicitud de nacionalidad. En este caso, la trabajadora subraya que "se encargan de presentar esa documentación en plataformas digitales".
Pero también realizan otras gestiones como temas de Seguridad Social, obtención de vida laboral o certificados oficiales. "Siempre hay demasiado trabajo", reconoce una de sus trabajadoras.
Además de servicios administrativos, el locutorio ofrece otras funciones básicas como la impresión de documentos.