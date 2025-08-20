La tienda de Zaragoza que ayuda a sobrevivir en España a los que menos tienen: "Sueño con poder traer a mis hijas"

Llegar a un nuevo país o enfrentarse a trámites administrativos puede resultar abrumador. En esos momentos es fundamental tener un lugar que atienda a este tipo de necesidades, y eso lo saben bien en el 'Locutorio Salma', una salvación para aquellos que no saben cómo avanzar.

Situado en plena calle de San Pablo de Zaragoza, frente a la iglesia del mismo nombre, este locutorio lleva más de 15 años ofreciendo ayuda para todo tipo de servicios burocráticos a través de internet. A pesar de ser un local pequeño y humilde, no pasa desapercibido por las largas filas que suele haber casi siempre en su exterior, mientras que en su interior siempre está lleno.

Tal es el trajín que hay que coger número, como en la carnicería, para poner un poco de orden.