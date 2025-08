Nuevo festín del alcalde de la gamba roja: 3.200 euros por una comida con alcaldes con "menú especial"

El festín de ostras, gamba roja y jamón de bellota que se dio el alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón, en diciembre de 2023 podría no ser el único. Ese mismo mes, el regidor pasó otra factura de 3.200 euros como presidente de la comarca Campo de Cariñena por una comida con "menú especial" con alcaldes y una "comitiva de la Confederación Hidrográfica del Ebro".

La suma asciende, en concreto, a 3.261,50 euros. Como beneficiaria aparece la empresa Romo Bellido SL, al frente del Hotel Cariñena, y como concepto: "comida-menú especial" con comitiva de la CHE, el presidente de la comarca de Cariñena y los alcaldes de "Aguarón, Alfamén, Cariñena, Cosuenda, Longares, Muel, Aladrén, Vistabella, Paniza, Encinacorba, Villanueva de Huerva y Aguilón".

La comida en cuestión se produjo el 12 de diciembre de 2023, 17 días antes del famoso festín de 403 euros con "concejales y miembros de la DPZ" en un restaurante de Zaragoza.

Desde la CHE confirman que aquel 12 de diciembre un técnico de la casa -que no una comitiva- hizo una visita de reconocimiento de los daños producidos por la tormenta del 12 de septiembre de ese mismo año en varios municipios de la zona del Huerva medio en la comarca de Cariñena.

El trabajador visitó varias localidades acompañado por sus respectivos alcaldes y al finalizar las distintas visitas, asistió a la comida con todos ellos.

El recibo de diciembre de 2023 no aclara el número exacto de comensales. Aparecen el presidente de la comarca de Cariñena y otros 11 alcaldes. De tratarse de 13 personas contando con el técnico de la CHE habrían salido a 250 euros por cabeza, un tiquet sorprendentemente alto para un establecimiento de estas características que ha levantado sospechas.

Muchos de los alcaldes a los que se alude ni siquiera recuerdan haber estado ese día. El "no me suena" es la respuesta más habitual. "Yo no he comido con él en todo lo que va de legislatura", dice uno de ellos. "Yo nunca me quedo a las comidas, y las que hago como alcalde me las pago de mi bolsillo", señala otro.

Sí confirman que todos los años se organiza en diciembre una copa de Navidad con los trabajadores y consejeros de la comarca, pero se trata de "un vino de pie", nada que ver con una comida con "menú especial" como aparece en la factura.

En 2024, de hecho, hay un comprobante de 2.464 euros en el que se aparece como concepto "comidas de noviembre y diciembre y 'lunch' de Navidad".

Este recibo no es, en todo caso, una excepción. Las facturas de Romo Bellido SL son una constante en las cuentas de la comarca Campo de Cariñena. Las hay de 258 euros por las comidas "del señor presidente y los consejeros" en mayo de 2024, de 430 por las de enero de 2025... También aparecen otras a Entreviñedos SL con motivo de una "visita del presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, un diputado y técnicos" o a Hestia Eventos Paniza SL por otra comida de "tres consejeros y el presidente" de la comarca.

A Sánchez Quero también se le nombra en otra factura de 159 euros de septiembre de 2024. Esta vez, con motivo de una visita al Mesón Los Toneles.

Al margen de las comidas, Cucalón también ha venido girando "gastos protocolarios" con facturas que van desde los 20 euros hasta los 247 a la comarca. Todos estos datos son ya de por sí llamativos, pero todavía resultan más sorprendentes si se cruzan con los del Ayuntamiento de Aguarón.

En febrero de 2024, Cucalón giró una factura de 224 € a la comarca, que actualmente estaría sin secretaria y con una interventora 'accidental', por comidas suyas con consejeros. Ese mismo mes pasó otros 738 al Consistorio aguaronero en concepto de "dietas y gastos varios", cargando cerca de 1.000 euros al erario público entre sus dos facetas.

En junio y julio, la minuta ascendió a 902 euros en Campo de Cariñena y a más de 1.300 en Aguarón. Lo mismo en agosto y septiembre de ese año, con facturas de 273 euros en el primer caso y de más de mil en el segundo.