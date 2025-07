El PP denuncia la "expulsión fake" del alcalde del festín de ostras y gamba roja: "Es un insulto a los aragoneses"

El PP ha denunciado este miércoles la “expulsión fake” del alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón, apartado de las filas del PSOE tras las múltiples irregularidades detectadas por el interventor.

La más llamativa fue el festín de gamba roja, ostras y jamón de bellota que se dio con cargo a los fondos públicos, pero el rosario de polémicas va desde el presunto cobro de dietas por reuniones que jamás se produjeron a adjudicaciones a su primo segundo y socio.

“Cucalón sigue como alcalde y como presidente de la Comarca de Cariñena mes y medio después. El PSOE no ha tomado ninguna medida para expulsarlo de sus principales cargos. Estamos, por tanto, ante una expulsión fake”, ha criticado el presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma.

En su opinión, todo esto es “un insulto al pueblo de Aguarón y a todos los aragoneses”. “Yo no sé si Pilar Alegría y Teresa Ladrero nos quieren tomar por tontos, piensan que nos pueden mentir a la cara como hace el presidente Sánchez”, ha continuado.

El problema, ha subrayado el dirigente conservador, es que “donde está cometiendo las irregularidades Cucalón es en las instituciones donde gobierna”. “Si un partido quiere expulsar a alguien tiene medios de presión real para hacerlo”, ha señalado.

Los populares no entienden que el PSOE mantenga en el poder a una persona que “de manera obvia y evidente está llevando a cabo una gestión negligente”. “Tienen que tomar medidas. Y si no, quizá la que tenga que irse es Alegría. No puede pensar que viene un día a la semana a Zaragoza, da una rueda de prensa, hace un acto, dice palabras que se las lleva el viento y aquí ha cumplido y no ha pasado nada”, ha expuesto.

Celma pide al PSOE pruebas que demuestren que Cucalón ha sido “efectivamente expulsado” e insta a los concejales socialistas de Aguarón y a los consejeros comarcales de Cariñena a enseñarle el camino.

“Tienen que invitarle a que abandone públicamente el puesto de presidente de la comarca y del Ayuntamiento de Aguarón. Queremos consecuencias obvias y evidentes ante unos hechos que a cualquier alcalde de un pueblo de Aragón, de nuestra provincia y de toda España, le avergonzarían. Está dejando la imagen de los servidores públicos por los suelos. En la comarca de Cariñena sigue ejerciendo como presidente de la comarca bajo las siglas del Partido Socialista. Cuando a una persona se le expulsa se va al grupo mixto como ha ocurrido con Ábalos”, ha advertido.

Preguntados a este respecto, desde el PSOE de Zaragoza se limitan a señalar que Cucalón “ya no forma parte del partido”.