Adiós a esperas y llamadas telefónicas: así se podrán reprogramar citas médicas a través de Whatsapp

Los ciudadanos aragoneses dispondrán de un nuevo sistema para confirmar, anular o reprogramar las citas médicas con el especialista. A partir de este miércoles y en primer lugar para los vecinos de Barbastro, entrará en funcionamiento ‘TuCitaSALUD’, de forma que el paciente va a recibir en su teléfono móvil un mensaje de WhatsApp cinco días laborales antes de la cita, donde se le detallará el día y hora y se le ofrecerán tres opciones para confirmarla, reprogramarla o comunicar que no acudirá.

Si en 24 horas no se responde, se entenderá que el paciente acudirá a la cita fijada inicialmente. En caso de reprogramarla, el usuario recibirá, en los siguientes días, la fecha y hora para su nueva cita.

En un primer momento, se va a implementar en las especialidades de Otorrinolaringología, Cardiología, Psiquiatría, Psicología Clínica y Cirugía General en el sector sanitario de Barbastro. Se ha elegido el sector de Barbastro ya que dadas sus características se ha considerado el idóneo para iniciar este proyecto. Si da buen resultado, se irá extendiendo a otros niveles asistenciales y sectores.

Para ello, los usuarios que deben tener actualizado el teléfono móvil para recibir estos mensajes y beneficiarse de ‘TuCitaSALUD’. Van a comenzar a llegarles este mismo miércoles para las citas programadas dentro de una semana, en las cinco especialidades mencionadas del sector de Barbastro.

Ejemplo del mensaje de Whatsapp Gobierno de Aragón

En el mensaje que va a recibir el paciente, tras un saludo y presentación desde el Servicio Aragonés de Salud y el centro sanitario en el que tiene la cita, se le pregunta si acudirá a la cita fijada a determinado día y hora. A continuación, se le explican las opciones de que dispone: “Sí, asistiré”; “No y no deseo nueva cita”; y “Ver todas las opciones”.

Si el usuario elige ‘Sí, asistiré’, la cita queda confirmada. Si opta por ‘No y no deseo nueva cita’, la cita se cancelará. Si elige ‘Ver todas las opciones’, se desplegará un menú y, además de las dos primeras podrá elegir entre 'Reprogramar la cita' o ‘No recibir más mensajes’. Si se elige reprogramar, el usuario recibirá el mensaje: “Hemos recibido su solicitud de reprogramación, nos pondremos en contacto con usted para confirmar la nueva fecha".

A las personas que no manejen estos dispositivos, no se les va a anular la cita, sino que se mantendrá con normalidad el sistema actual ya que, si pasadas 24 horas no se responde a este mensaje de WhatsApp, el sistema considera que la cita queda confirmada. Como se ha indicado, el usuario tendrá la opción de elegir no recibir más mensajes de este tipo.

Así lo ha explicado el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, con motivo de su participación en la Jornada de Innovación en Tecnología Sanitaria. Con este sistema, el objetivo es lograr un “mejor uso de la sanidad pública” y, en este caso, “optimizar” las consultas del especialista de forma que todas las citas programadas para un día tengan lugar. Esto contribuirá a reducir la lista de espera, ya que evitará ausencias por olvido, y permitirá reubicar pacientes en los huecos que se vayan confirmando.