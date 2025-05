Polémica en el cierre del proceso de escolarización: denuncian que ha sido “el más caótico” en años

A la espera de que este jueves se celebre el sorteo en los colegios donde ha habido más solicitudes que plazas para el próximo curso, las familias han denunciado el “caos” que se ha generado durante este proceso de escolarización. Aunque desde el Gobierno de Aragón niegan rotundamente estas acusaciones, en Fapar creen que ha sido “el más caótico” de los últimos años y que se ha abordado “sin planificación”.

Este martes se ha celebrado la comisión de escolarización en Zaragoza, con la participación de representantes del departamento de Educación. Ahí se les ha confirmado la apertura de nuevas aulas en seis colegios y la subida de ratios en ocho centros “tras hablarlo con los equipos directivos”. “Pretenden vender una subida generalizada, cuando no es en absoluto real. Se ha subido un alumno por grupo con la finalidad de que todos los alumnos puedan entrar y no se queden fuera por una sola plaza”, exponen fuentes del Gobierno de Aragón.

Sin embargo, en Fapar ven “muy difícil de entender” que “se suban ratios” en un contexto de baja demografía, “sin reservar plazas para acneaes”, que “haya un centro público de una sola vía con 43 vacantes” o que “se pueda cerrar por falta de demanda una vía en Arcosur y al lado haya otro, el Ana María Navales, con ratio 24”.

Además, critican que se hayan ampliado los conciertos en escuelas infantiles, como en Casetas, “cuando hay 60 vacantes este curso en los dos centros públicos en esta etapa”.

No obstante, desde el Gobierno de Aragón niegan la mayor y sostienen que no ha habido “ni caos, ni improvisación, ni falta de planificación”, acusándoles de “arrojar sombras” y “solo pretender generar ruido”. “La escolarización ha ido muy bien, quieren vender una imagen de caos e improvisación que no es en absoluto real. Con los datos que manejamos, el grado de satisfacción de las familias va a ser superior al del curso pasado”, sostienen.

Igualmente, insisten en que, con una bajada de 500 alumnos, “se salió con una oferta mayor” a la que estaba en funcionamiento y que, en cualquier caso, “se ha sido flexible para atender a las demandas de las familias”. “El mismo día de publicación de las vacantes, se abrió un grupo más en el CEIP San José de Calasanz (porque lo pidió el propio centro) y a mitad del proceso se abrió otro en el CEIP Ensanche, para que las familias pudieran elegir plazas públicas en ese barrio”, añaden.