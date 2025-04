Ana Leiva, zaragozana en Roma: “Era como si el Papa supiera que iba a fallecer y quisiera despedirse”

El Papa Francisco falleció ayer, 21 de abril, en su residencia habitual, la Casa de Santa Marta, en el Vaticano. A muchos fieles les ha pillado la noticia por sorpresa, pues al salir del hospital, donde llevaba más de un mes ingresado, se podría intuir una leve mejoría. No obstante, quienes le vieron en su última aparición pública se percataron de lo enfermo que seguía.

Ana Leiva es una zaragozana informática que trabaja en Roma desde hace años. “Me iba de excursión con unas amigas a Asís porque el próximo domingo canonizan a Carlo Acutis, pero estando de camino nos llegó la noticia del fallecimiento del Papa y dimos media vuelta”, relata. La zaragozana acudió en directo a la Basílica de San Pedro a rezar. “Ha sido muy emocionante”, continúa.

“Después de la bendición Urbi et Orbi, el Papa quiso bajar en el papamóvil y dar varias vueltas entre la gente que estábamos ahí, después de la misa del Domingo de Resurrección”, recuerda emocionada. “Se le veía muy enfermo, y notamos que no podía hablar en la bendición, pero ha querido estar hasta el último momento con la gente. Era como si el Papa supiera que iba a fallecer y quisiera despedirse”. Muchos coinciden en que este Papa ha sido el obispo de la gente, de los pobres, haciendo del Vaticano una parroquia global.

Su sencillez, afianzada en sus votos de franciscano, se notó desde el primer día que salió al balcón como Papa, el 13 de marzo de 2013. “He leído que quería un velatorio sencillo, y ya se empieza a notar, porque han retirado las flores que había decorando la plaza por la Pascua”, reflexiona Ana.

Elena, de Zaragoza, también vive en Roma y reconoce que no le ha pillado por sorpresa: “Para los que estuvimos entre los más de 35 mil peregrinos en la plaza de San Pedro, la aparición del Papa Francisco nos supo a despedida. Amanecimos con la noticia de su muerte, y lo que se respira en el ambiente es una mezcla entre la tristeza por perder a una gran persona y el sentimiento de que ahora podrá descansar en paz”, explica a El Español. “El desenlace, más o menos próximo, era previsible”, añade, “después de lo que le hemos visto sufrir en las últimas semanas. El Papa nos ha dado un ejemplo —pienso que a creyentes y no creyentes— de coherencia, de sencillez, de humildad... Le hemos visto estos últimos días queriendo estar cerca de su pueblo, sin importar que pudiéramos palpar su vulnerabilidad”, aclara.

Elena dando la mano al Papa en enero de 2025. E.E

Francisco ha fallecido este lunes de Pascua, justo después de la Semana Santa, un tiempo de vacaciones en España que muchos aprovechan para hacer algún viaje. En Roma, de turismo, ha pillado a dos zaragozanas.

Remei, en realidad catalana, vive en Zaragoza desde hace años. El fallecimiento del Papa le ha pillado en Roma con su familia de turismo: “He venido con mi familia a pasar la Semana Santa aquí en Roma, con bastante ilusión por poder cruzar la Puerta Santa. Hemos visitado muchos sitios interesantes, pero realmente el día más impactante ha sido este”, relata. “Que hoy me llegara la noticia, después de haber estado en la bendición y haber visto al Papa de cerca, impresiona”. Reconoce que se le notaba enfermo, y que le llamó la atención lo atento que estuvo con todos, haciendo un gran esfuerzo y entreteniéndose con la gente: “El Papa salió con el papamóvil, y se entretuvo con la gente. Le pasaron a un niño que era evidente que tenía cáncer porque estaba todo calvito, también le pasaron algún bebé. Estaba sentado y no sonreía porque supongo que estaría dolorido, pero fue muy emotivo”, relata.

Remei en la plaza de San Pedro, este lunes 21 de abril. E.E

Otra zaragozana que estaba de turismo era Bárbara. Llevaba en Roma varios días con unas amigas y la noticia les pilló totalmente desprevenidas: “La verdad es que nos ha pillado muy por sorpresa, porque, a ver, sabíamos que el Papa estaba mal, pero no nos imaginábamos que fuera inminente”, reconoce. La tarde del domingo la pasaron cerca de la plaza de San Pedro. “Se nota que la gente quiere venir a rezar por el Papa, porque está llegando gente todo el rato, es impresionante”, manifiesta sorprendida. A las 19:30 se convocó un rosario en la plaza y, como aún les quedan unos días de vacaciones, Bárbara y sus amigas aseguraron que acudirían.

Bárbara a la derecha, con una amiga de turismo en Roma. E.E

Con el fallecimiento del Papa se inicia el periodo de Sede Vacante. Durante los próximos días, el cuerpo será expuesto en la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan despedirse. Está previsto, siguiendo sus deseos, que el velatorio sea sobrio y sin grandes solemnidades.

A continuación, se convocará el Cónclave, donde los cardenales elegirán al nuevo pontífice en votación secreta. El nombre del nuevo Papa se anunciará con la tradicional fumata blanca, símbolo de un nuevo inicio para la Iglesia.