El PP enfría un posible acuerdo presupuestario con Vox en Aragón: "Las negociaciones están verdes como el campo"

El consejero de Hacienda de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha enfriado este martes la posibilidad de que el PP apruebe unos nuevos presupuestos con Vox a corto plazo. "Están todavía verdes. Verdes como los campos después de la lluvia de los últimos días", ha asegurado.

También ha negado que haya avances significativos pese al pacto alcanzado con los de Alejandro Nolasco en materia sanitaria, escenificado esta mañana con una inusual rueda de prensa en las Cortes de Aragón. "De intenso no hay nada", ha recalcado.

En su opinión, es bueno que haya unas cuentas nuevas, ya que ayudan en el día a día de las consejerías. "Entiendo que va a haber, pero hoy no estamos cerca", ha aseverado.

Lo cierto es que los plazos lo ponen cada vez más difícil. Una tramitación acelerada exigiría entre mes y medio o dos meses, lo que haría que las cuentas empezaran a ejecutarse en torno al mes de junio, con los seis primeros meses de 2025 ya consumidos.

Desde Vox han exigido al PP un pronunciamiento "solemne" como el de Carlos Mazón para empezar a negociar. No parecen valerles las declaraciones de Jorge Azcón en el último pleno de las Cortes, donde condenó la inmigración ilegal "ahora, antes y siempre", sino que quieren algo "bien hecho y escenificado".

"La política que se hace de la M-30 para dentro y para fuera es muy distinta. Es muy diferente ver la realidad de Aragón desde Madrid que como la vemos nosotros. Aquí no hay confrontación ni crispación. Nosotros no tenemos tasas verdes. Lo único que hay son impuestos a las fotovoltaicas y las eólicas que contaron con los votos a favor de Vox o a los grandes embalses. ¿Hay medidas de Bruselas que perjudican al campo aragonés? Sí, pero no pienso que haya que demonizar todo", ha señalado Bermúdez de Castro en relación al 'peaje' contra el Pacto Verde que les exigen los de Abascal.

