Junts intenta apropiarse de la estación de tren de Fayón (Zaragoza): "Es catalana, debe formar parte de Rodalies"

La última ocurrencia de Junts ha terminado agotando la paciencia de Fayón, un pequeño pueblo de Aragón de apenas 430 habitantes que no da crédito a la última ‘campaña’ independentista. Los de Puigdemont han publicado un vídeo en redes sociales en el que reclaman que la estación de tren de Fayón-Puebla de Masaluca pase a formar parte del sistema de Rodalies de Cataluña.

Quien lo pide no es cualquiera. La persona que pone voz a esta reivindicación es Irene Negre, teniente de alcalde de l’Aldea y diputada de Junts en el Parlament. “Es una estación que antiguamente estaba en el término municipal de Fayón y era aragonesa, pero actualmente, desde hace unos años, forma parte del término municipal de Puebla de Masaluca. Por ello, desde Junts pedimos que forme parte de la R15. Es una estación catalana y, por tanto, cabe reivindicar también todas las estaciones que tenemos en nuestro territorio”, dice.

En este sentido, la diputada señala que la R15 es una línea que necesita muchas mejoras. “Hacen falta infraestructuras y convoyes, y también necesita que esta estación catalana forme parte del sistema de Rodalies. Se lo hemos hecho constar al alcalde y desde aquí, solicitamos al Parlamento que la estación pase a formar parte del sistema de ferrocarril catalán”, agrega en el vídeo.

La estación en cuestión está a unos 3 kilómetros del casco urbano de Fayón y a 11 kilómetros del de Puebla. Actualmente da servicio a la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona, aunque no siempre ha estado en su actual ubicación. Antes estaba en Fayón, pero hace aproximadamente 60 años se inundó por la construcción del pantano de Ribarroja y se trasladó a su emplazamiento actual, perteneciente al término municipal de Puebla. Este es el principal argumento de los soberanistas.

El vídeo, reconoce, Roberto Cabistany, alcalde de Fayón, ha enfadado a muchos vecinos. “El pueblo tiene una vinculación especial con el ferrocarril. Llegó hace unos 140 o 150 años con esa misma línea y, de alguna manera, la historia de la localidad está muy vinculada al ferrocarril y al transporte de carbón. Siempre lo hemos tenido como algo propio. La estación es de Fayón, nunca se habla de Puebla de Masaluca aunque en el nombre aparezcan los dos municipios”, indica.

Él, pese a todo, ha optado por no darle “mayor importancia”, ya que cree que son declaraciones pensadas “para su público” aprovechando el traspaso de las competencias de la red de cercanías a Cataluña. “Nosotros, en todo caso, estamos en contra de cualquier cambio de adscripción a otro sistema de transporte. Primero porque nuestra línea es la Zaragoza-Tarragona-Barcelona, e incluso contamos con dos trenes que van hasta Madrid. No es de cercanías, sino de media distancia”, subraya.

Cabistany reconoce que podría existir una planificación “más racional” dado que “hay trenes que se solapan” y con los que “se podrían optimizar recursos” y “ahorrar dinero al contribuyente”, pero no comparte, de ninguna forma, las pretensiones independentistas. “El nacionalismo quiere cuanto más mejor y esto sería una cosa más. Su petición no busca mejorar el servicio sino acaparar”, opina.

El regidor recuerda que, antes de que cambiase de ubicación, La Pobla no tenía estación, y sus vecinos, y los de otros municipios, iban a Fayón para coger el tren. “De hecho, si no fuera porque se modificó el trazado con la construcción del embalse, ni siquiera pasaría por su término municipal. Es algo evidente. Todo esto viene por el traspaso de competencias. Si no, no habría salido a la palestra. Siempre ha sido así y no tiene por qué cambiar”, expone.