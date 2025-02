Aragón reclama 87 millones por la despoblación en el Congreso: "No es una cuestión de dinero, sino de dignidad"

Aragón ha llevado este martes al Congreso la que ha sido su gran reclamación en los últimos meses: el impulso a un fondo de 87 millones de euros que permita compensar la pérdida de ingresos del Estado por la despoblación. El encargado de defender la iniciativa ha sido Jorge Pueyo, de Sumar, que ha recalcado que esta "no es una cuestión de dinero, sino de dignidad".

"Algunos partidos están acostumbrados a tirarse faroles esperando que nunca lleguen a debatirse estos temas por aquí. Pero aquí está el diputado aragonés hablando de problemas que quizá aquí no interesan a nadie. Esta vez no venimos a exigir mecanismos de bilateralidad o derechos históricos. Es la hora de la verdad para PP y PSOE", ha subrayado.

El diputado ha recalcado que esto no es una propuesta de CHA, sino de las Cortes de Aragón. "Es triste que tenga que ser así cuando el PP preside Aragón y tiene siete representantes. Cualquier ataque no será a mi persona o a CHA, sino a la soberanía popular de los aragoneses", ha agregado.

El problema, ha dicho Pueyo, es que mientras casi todas las comunidades van a ver crecer sus ingresos, Aragón va a percibir un 1,69% menos y Extremadura va a perder 8 millones. "Y eso pese a que Aragón crece por encima del 2,5% y de otras regiones. El cálculo que hizo Hacienda no es correcto, fue un acto perverso para Aragón. Dijo que todos ganarían, pero ha generado un grave perjuicio", ha señalado.

Lo que está ocurriendo, ha insistido el diputado de Sumar, no tiene sentido, dado que "se nos quitan ingresos que van justamente destinados a la despoblación". "Se castiga a los más castigados, el sistema no funciona", ha apuntado.

Para reforzar sus argumentos ha dado varios datos. El primero, que escolarizar a un alumno en un municipio de menos de 5.000 habitantes es un 54% más caro que en una localidad de más de 5.000. "Y en Aragón, un 96% tienen menos de 5.000", ha dicho. También ha recordado que uno de cada cinco aragoneses tienen más de 65 años, lo que "obliga a tener más centros de salud".

Crear un fondo específico de carácter complementario permitiría "mantener la educación, la sanidad y la dependencia". Pueyo se ha abierto a que se le pueda dar una solución a Extremadura. Sí ha dicho, sin embargo, que las dos enmiendas presentadas por PP y PSOE no tenían "ningún sentido": "La primera no tiene nada que ver y la segunda es la nada más absoluta. De heceho, pide que se elimine la mención a los 87 millones".

La votación será mañana miércoles. Pueyo asegura que en el caso de PP y PSOE no se entendería un 'no' o una abstención, si bien la PNL no tiene carácter vinculante. "¿Cómo explicarían el abandono a su suerte de los aragoneses en Madrid por un escaño o un partido? Estos 87 millones no son una cuestión de dinero, sino de dignidad. Su merma se va a notar en la educación, la sanidad o la dependencia. Está en juego que se pueda garantizar la igualdad de oportunidades y servicios, el hecho de que por nacer en un sitio o en otro no se te condene de por vida", ha manifestado.

