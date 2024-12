Pilar Alegría, "a por todas" para suceder a Lambán: "Voy a comprometerme en cuerpo y alma con Aragón"

"Ha llegado el momento". La ministra y portavoz Pilar Alegría ha confirmado este sábado su candidatura para suceder a Javier Lambán al frente del PSOE en Aragón. "Nerviosa, muy emocionada" y con 'Revolución' de Amaral como canción de bienvenida, ha asegurado que va a ir "a por todas" para recuperar el Gobierno autonómico y ganar al PP en las elecciones de 2027.

Su tierra, La Zaida, se ha convertido en el epicentro del socialismo aragonés. Este municipio, situado a unos 50 kilómetros de Zaragoza y de apenas 430 habitantes, ha multiplicado su población para recibir a la ya candidata a la secretaría general del partido. Alcaldes, concejales y militantes de base de Zaragoza, Huesca y Teruel han abarrotado el pabellón municipal de la localidad para mostrarle públicamente su apoyo. En total han sido más de 300 personas. Tantas que ha habido que ampliar las 165 sillas previstas con cien más. Y aún así, ha habido personas que se han tenido que quedar de pie.

"Me presento porque os he escuchado a todos y me he escuchado a mi misma. Porque sé que ha llegado el momento de volver a dar un paso al frente y de renovar mi compromiso con este partido. Porque por encima de todo quiero comprometerme en cuerpo y alma con esta tierra y con todos los aragoneses. Quiero liderar un proyecto progresista que beneficie a clases medias y trabajadoras, que se tome en serio y defienda nuetra escuela pública, bastión de la igualdad de oportunidades. Un proyecto que blinde nuestra sanidad pública frente a los recortes y las privatizaciones de la derecha, que garantice la igualdad de oportunidades de cualquier vecino y cuide la memoria democrática. Que no dé ni un paso atrás con la violencia machista. Quiero recuperar el Gobierno de Aragón", ha dicho entre aplausos.

Alegría ha enviado un mensaje claro al sector lambanista. La ministra ha asegurado que en su proyecto "no excluye a nadie"; que en él caben todos y que el PSOE "es más grande que cualquier dirigente". "Nuestro adversario está fuera. Es la desigualdad y la intolerancia", ha agregado.

También ha lanzado un aviso al PP de Jorge Azcón: "Sé que el reto no es sencillo y no nos lo van a poner fácil. Llegarán los insultos y las infamias, soy consciente de ello, pero no nos atacan por quienes somos sino por el proyecto que defendemos. Se han topado con un hueso duro, aquí no nos vamos a resignar ni a bajar los brazos. Nos sobran las ideas, la ilusión y las ganas".

A este respecto, ha recordado que ella ya derrotó a Azcón en las elecciones municipales de 2019 y ha prometido "volver a mandarlo a la oposición".

Javier Lambán ha sido otro de los nombres propios de su discurso. La ministra ha reivindicado tanto su legado como el de Marcelino Iglesias. De este último ha destacado su trabajo para paralizar el trasvase del Ebro y su visión para poner en marcha el proyecto de la logística en Aragón.

En el caso de Lambán, quien llegó a asegurar que Alegría no era su sucesora natural, ha destacado que "colocó a esta tierra en el panorama nacional" al atraer proyectos empresariales, crear riqueza y consolidar los servicios públicos. "De ese gran legado es de lo que vive el actual presidente de Aragón, de las rentas que les dejaron los anteriores gobiernos socialistas, pero las rentas un día se terminan y cuando acaban se ven las grandes diferencias", ha aseverado.

Alegría partía con el apoyo del PSOE de Huesca, pero el acto de hoy ha sido toda una declaración de intenciones. Grandes nombres como el de Fernando Sabes, secretario general del PSOE del Alto Aragón, se han quedado esta vez fuera del foco mediático para dejar ver el músculo de la portavoz en Zaragoza y Teruel.

Entre otros, han acudido los alcaldes de Pedrola, Borja, Quinto, Pinseque, Andorra, Gea de Albarracín, Villafeliche, Tosos, San Juan de Mozarrifar, El Burgo, Mequinenza o Mas de las Matas. También concejales de Caspe, Zuera, Daroca, Cuarte, Calatayud, Tarazona, Alagón, Calanda, Ariño o Bronchales.

Por parte del Ayuntamiento de Zaragoza han estado Ros Cihuelo y Ana Becerril, así como exconcejales como Fernando Gimeno. No han faltado tampoco el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, o Susana Sumelzo.

Que el acto haya sido en La Zaida tiene un significado especial. Para la titular de Educación, su pueblo representa "lo mejor de la política"; la capacidad de tomar importantes decisiones desde los lugares más pequeños.

"Todo nuestro trabajo tiene sentido si sirve para ayudar a la agente, especialmente a quienes menos tienen. A esos principios he tratado de servir con humildad desde el primer momento, en cada responsabilidad que he asimido y desde cada institución", ha afirmado.

En su discurso no han faltado referencias a Pedro Sánchez, a quien ha agradecido su confianza y el hecho de permitirle desarrollar un proyecto "transformador" para España a su lado.

Consciente de que "el tiempo apremia", ha instado a todos los presentes a aprovechar estos tres años para "inyectar ilusión y recuperar la confianza de todos los aragoneses".