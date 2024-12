Pilar Alegría presentará su candidatura para suceder a Javier Lambán al frente del PSOE en Aragón

La ministra y portavoz Pilar Alegría anunciará este sábado su candidatura para suceder a Javier Lambán al frente del PSOE en Aragón. Ella misma ha citado a la militancia a través de un mensaje en su perfil de X (antes Twitter) a un acto en el pabellón municipal de su pueblo, La Zaida, a las 11.30 en el que será "un día importante". "Y lo quiero compartir con vosotras y vosotros. Os espero", ha dicho.

Alegría tendrá el respaldo del PSOE de Huesca, alineado con Pedro Sánchez, que ya le ha dado públicamente su apoyo. Hace justo una semana, la ministra reivindicó en una visita al colegio zaragozano Eugenio López y López el derecho de "cualquier militante" a dar el paso. El suyo es uno de los nombres que más han sonado en los últimos años para liderar el PSOE aragonés tras el adiós de Lambán, quien llegó a decir que Alegría no era su "sucesora natural".

"Quien dirija el partido en Aragón debe ser un aragonés o aragonesa comprometido con el territorio que haya demostrado desvivirse por él y por las tres provincias, que esté bien avenido con la Comunidad y con la verdad", dijo el aún secretario autonómico.

Queridos militantes del PSOE de Aragón:



Este sábado, 21 de diciembre, nos vemos a las 11´30 horas en el pabellón municipal de mi pueblo, La Zaida.



Va ser un día importante y lo quiero compartir con vosotras y con vosotros.



¡Os espero! — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) December 20, 2024

En su última visita a Zaragoza, la propia titular de Educación adelantó que los militantes serían los primeros en conocer su decisión. Los aspirantes tenían hasta finales de enero para presentar su candidatura, pero Alegría no ha querido esperar a 2025 para confirmar lo que era, para muchos, un secreto a voces. Enfrente tendrá, previsiblemente, al secretario general del PSOE en Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, quien cuenta con un importante peso orgánico.

Hace escasas semanas, el también presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, la única institución en la que gobierna el PSOE en Aragón tras el mal resultado de las elecciones autonómicas y municipales de 2023, aseguró que anunciaría su decisión tras la aprobación de los presupuestos de la DPZ, aunque tras el repentino anuncio de Alegría no se descarta ninguna opción.

Pese a no dar el paso, confirmó que Zaragoza y Teruel presentarían su propia candidatura, dando por hecho que habrá unas primarias "de confrontación". Él mismo reconoció que el PSOE está "acostumbrado a la gresca" y que"siempre ha habido diferencias" y "ruido" en estos procesos. Y más después del congreso federal de Sevilla, en el que la elección de Teresa Ladrero como miembro del comité federal -cargo al que ella misma renunció- abrió la caja de los truenos.

Un proceso "revitalizador"

En sus últimas declaraciones en Aragón, Alegría se refirió a las primarias como un proceso "ilusionante" que puede ser incluso "revitalizador". Según recalcó, "no pasa nada" por que haya varios candidatos. "Hay que aceptarlo con absoluta naturalidad. De lo que se trata no es de mirarnos hacia dentro, sino hacerlo hacia fuera y, sobre todo, ser capaces de responder a los problemas de los aragoneses y darles soluciones. En definitiva, que los militantes aragoneses voten y apoyen al futuro secretario o secretaria general para que vuelva a llevarnos a ganar de nuevo Aragón”, señaló el pasado viernes.

Los candidatos no contemplan una bicefalia con una persona al frente de la secretaría general y otra como candidato al Gobierno de Aragón en 2027. A este respecto, el secretario general del PSOE en Zaragoza recalcó que los secretarios generales siempre se presentan a las instituciones. "Yo no tengo ninguna duda de que el que lo sea será el candidato a la presidencia de la DGA dentro de tres años. Si yo me presento a las primeras y tengo la suerte de que mis compañeros me eligen seré el candidato a la presidencia en el 27", expuso.

La duda está en cómo saldrá el partido tras las primarias. "Siempre digo que 5 es más que 4,99, pero al día siguiente tenemos quesalir siendo 9,99", llegó a decir Sánchez Quero. Una alianza con el PSOE turolense de Mayte Pérez le daría una mayoría teórica de cara a las primarias. No obstante, el voto es secreto, por lo que serían los afiliados los que tendrían la última palabra.

En este sentido, la propia Alegría remarcó que "cualquier voto de cualquier militante vale lo mismo, ya vivan en Zaragoza, en Huesca o en Teruel".

"Un liderazgo fuerte"

Las primeras reacciones al anuncio de Alegría no se han hecho esperar. El diputado autonómico Iván Carpi le ha mostrado todo su apoyo en redes sociales. "Nuestro partido necesita un liderazgo ilusionante porque Aragón necesita gobiernos socialistas. Seguimos adelante", ha escrito en X.

También en esta línea, la diputada nacional por Huesca Begoña Nasarre ha dicho: "Adelante Pilar Alegría. En el PSOE-Aragón necesitamos un liderazgo fuerte y valiente".

Una de las más importantes ha sido la del PSOE de Huesca. "Todo mi apoyo a la compañera. Es una decisión valiente que me consta es fruto del diálogo y de la escucha a los militantes. Es vital empezar a escribir ya el futuro del PSOE en Aragón para llegar a 2027 con un proyecto que ilusione", ha afirmado, también en redes, su secretario general, Fernando Sabés.

