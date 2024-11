Aragón eliminará el tramo más caro del antiguo ICA a las familias numerosas de más de cinco miembros

Las familias numerosas dejarán de pagar más que el resto por el impuesto que grava el consumo del agua en Aragón por el mero hecho de ser más. El Gobierno de Jorge Azcón trabaja ya para modificar el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), el sustituto del polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA).

Su aprobación en diciembre de 2021 hizo que se empezara a aplicar el principio de ‘quien contamina, paga’, una política que terminó castigando a los hogares con tres hijos o más. Así, los consumos domésticos de 0 a 6 metros cúbicos pasaron a englobarse en el tramo 1 (0,35 €/m3). Por su parte, a los hogares que se mueven entre los 6 y los 20 se les reclaman 0,82 y por el tramo 3, de 20 metros cúbicos en adelante, se piden 1,37 euros.

Este nuevo cálculo se ha traducido en incrementos cercanos al 10% en la factura, una subida “inaceptable” para las familias numerosas, que se movilizaron para acabar con un impuesto que consideran “discriminatorio”.

Gobierno de Aragón Azcón anuncia una batería de rebaja de impuestos: bonificaciones en Sucesiones, apoyo a familias y compra de viviendas

Colectivos como 3ymás llegaron a reunirse con el director del Instituto Aragonés del Agua (IAA) en busca de una solución. Ya a principios de año se les dijo que estaban trabajando a este respecto, y según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, la modificación podría ser una realidad a lo largo de 2025.

El cambio llegó a plantearse antes incluso de que el IMAR fuese aprobado en las Cortes de Aragón, pero no salió adelante. El PP, entonces en la oposición, se comprometió a impulsarlo de llegar al Gobierno, siendo el propio Jorge Azcón el encargado de anunciarlo en el pasado debate sobre el estado de la Comunidad.

Desde el Departamento de Medio Ambiente y Turismo confirman que el Instituto modificará la regulación del IMAR en dos vías. La principal es la atención a los casos de las familias numerosas, tanto de categoría general como especial, pero no será único cambio. También se habilitarán fórmulas para los consumos excesivos provocados por averías o causas ajenas a la voluntad de los usuarios.

El Ejecutivo aragonés reconoce que la progresividad actual del impuesto “afecta negativamente a las viviendas ocupadas por familias numerosas”, que se ven gravadas con la liquidación de una buena parte de su consumo en el tercer tramo “aún sin haber hecho un uso indebido del agua”.

Esto es así por tener más miembros. A través de la modificación, la DGA pretende eliminar ese tercer tramo recogido en el artículo 20 de la Ley 8/2021, de 9 de diciembre, de forma que todo el consumo que exceda del primero (de 0 a 6 metros cúbicos mensuales) se liquide directamente en el segundo “siempre que el número de miembros de la unidad familiar sea superior a cinco”.

Para determinar esta situación, informan desde la Consejería, se cuenta con la colaboración de la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad, que anualmente remitirá un archivo con las familias que se encuentren en la situación descrita en la norma. En total, la medida podría beneficiar a unas 13.000 familias numerosas.

Por otra parte, en el caso de las averías en las conducciones, los electrodomésticos o el contador que generan unas facturas muy elevadas “que se consideran desproporcionadas e injustas”, el Ejecutivo se ha propuesto establecer “un régimen ajustado a la experiencia en estos casos”.

Aquí, la idea es permitir a los interesados corregir la situación “sin un excesivo gravamen”. “Concretamente, se simplifica el procedimiento de acreditación de la existencia de la fuga o avería y se disminuye del triple al doble del consumo habitual la consideración de consumo extraordinario”, indican.

Estos son los cimientos de la modificación en la que, en estos momentos, está trabajando el Gobierno de Aragón, aunque no se descarta que hasta que se lleve a efecto pueda haber variaciones.

La reacción

Para las familias numerosas, se trata, a priori, de una buena noticia, aunque habrá esperar a conocer la letra pequeña. Especialmente en lo que concierne al número de miembros por hogar.

“Hay que tener en cuenta que entre el 60% y el 70% de las familias numerosas tienen tres hijos. En Aragón, en total, somos unas 18.000”, señala Alejandro López-Blanco, presidente de 3ymás.

Desde un primer momento, el colectivo no ha entendido que una persona que viva sola y gaste más agua pague menos IMAR que un hogar más numeroso en el que se haga un consumo más racionalizado.

“Nosotros, sin ir más lejos, somos seis. Gastamos más, pero el consumo per cápita es, en realidad, más reducido. Con el actual IMAR se nos cobra más pese a hacer un mejor uso. Lo que queremos es una tarifa justa. Estamos convencidos de que nosotros somos más eficientes: ponemos los lavavajillas y las lavadoras más llenas, las duchas son más cortas… Se nos está castigando injustamente”, comenta.

En su opinión, quitar el tercer tramo vendrá bien a las familias “muy numerosas”, aunque las hay que no llegan a esos límites. “Lo que tendrían que hacer es tener en cuenta el número de miembros de la unidad familiar. Si se quiere modificar el impuesto, que se haga bien. Nosotros no queremos una bonificación, sino que se nos tarifique como corresponde. Otra opción sería reducir el precio de los tramos. Lo que no queremos son soluciones fáciles”, agrega.