Azcón, sobre Aldama: “Sánchez tiene que dar muchas más explicaciones, no es una foto cualquiera”

El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, cree que Pedro Sánchez debería dar “muchas más explicaciones” tras hacerse pública su foto con Víctor de Aldama. “Los empresarios en los mítines políticos pintan poco. Y más cuando se trata de un empresario que tiene millones de euros por un presunto cobro de comisiones”, ha dicho antes del Comité Ejecutivo Nacional del PP en Madrid.

Para el también presidente de Aragón, Aldama no era un empresario cualquiera, sino uno que “conseguía del PSOE lo que otros no”. “Por tanto, esta no es una foto cualquiera; no es una foto de las que nos podemos hacer quienes estamos en la cosa pública con un ciudadano. Esa persona accedió a un lugar privilegiado y tuvo una relación privilegiada con el Partido Socialista”, ha aseverado.

El líder popular también se ha referido a la polémica de Íñigo Errejón. En su opinión, Sumar no solo tendría que dar explicaciones, sino que debería asumir responsabilidades. “Cuando un partido político hace de su principal causa el feminismo y luego nos enteramos de que el portavoz, que es su principal voz, ha hecho todo lo contrario, no solamente hablamos de un grado superlativo de hipocresía. Es que esto no se arregla con cursos”, ha agregado.

Para Azcón, deberían asumir responsabilidades todos aquellos que han tenido que ver con el nombramiento de Errejón y no se han preocupado de saber que era una persona que no defendía a las mujeres, "sino todo lo contrario". “Porque el nombramiento de un portavoz en el Congreso de los Diputados es extraordinariamente importante y, por tanto, Yolanda Díaz no pasaba por ahí. Tuvo una responsabilidad directa en elegir a esa persona”, ha declarado.

A su juicio, no sería aceptable que el caso se quedase únicamente en la dimisión de Errejón y de “una diputada de tercera en la Asamblea de Madrid”. “El problema con Sumar y con esta izquierda ha sido verles dar lecciones y que luego eran absolutamente hipócritas. También ocurrió con la ley del ‘solo sí es sí’. A esta izquierda, la que se le llena la boca de defender unos valores para defender a las mujeres, cuando gestiona en las instituciones o cuando en su vida particular tiene que dar ejemplo, es ejemplo de todo lo contrario y eso requiere que alguien asuma responsabilidades”, ha insistido.

También ve “incomprensible” que la misma izquierda que se manifestaba en la calle por otros casos similares “no haya convocado todavía ninguna manifestación” . “Creo que la incoherencia y la hipocresía con la que la izquierda ha defendido este tipo de cuestiones hacen no solamente que se desate un ‘me too’, sino que tenga que haber una profunda reflexión sobre lo que han hecho y lo que realmente han dicho”, ha apuntado.