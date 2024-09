Espacio Zity amplia el horario de venta en el Caracol un mes antes de las fiestas del Pilar

La cuenta atrás para las fiestas del Pilar se pone en marcha con la llegada de septiembre. La vuelta de página en el calendario supone dejar atrás las obras en la ciudad para poner la mirada en los preparativos para la semana grande de Zaragoza. A la par que se desvelan nuevos conciertos y actividades que tendrán lugar en la capital de Aragón, los puntos de venta de entradas amplían su horario de cara a la recta final para los festejos.

Así lo ha anunciado este mismo lunes Espacio Zity, uno de los principales recintos de música durante las fiestas, con un comunicado a través de sus redes sociales en el que han señalado la apertura en El Caracol entre semana de 17.00 a 20.00. Un anuncio que se hacía tras confirmar dos conciertos internacionales para el día 8 de octubre en los escenarios de Valdespartera: el cantante colombiano, Sebastián Yatra, y el Dj estadounidense, Steve Aoki.

El reloj ha marcado las 16.45 cuando se han abierto las puertas del punto de venta en El Caracol, ubicado en paseo Independencia de Zaragoza. En la fila, los congregados han esperado con paciencia su momento para obtener sus entradas. Los había de todas las edades, géneros y gustos musicales. También muchos han sido padres, que acudían bien por petición de sus hijos o por ser fanáticos de Yatra.

Tras el anuncio del concierto del cantante de “Tacones rojos”, sus admiradores no se lo han pensado más y han acudido al Caracol para no quedarse sin verle estos Pilares. Ejemplo de ello es Marta Valdominos, que ha sonreído al contar que iba a ver “por segunda vez” este año a Yatra. “Lo vi hace unos meses en Madrid, me gustó mucho su espectáculo. Lo hace muy bien y se mueve sobre el escenario fenomenal, así que cuando ayer mi hija me mandó la publicación de Espacio Zity no me lo pensé”, ha asegurado la zaragozana de 52 años.

Otros, como Ricardo Gómez, se han acercado “de propio” para comprar las entradas de sus hijos. “El chico tiene 10 años y, como todos sus amigos van a Saiko, me ha pedido que viniera a ver si lo conseguía”, ha relatado el hombre.

Una espera en vano porque, ya desde la semana pasada, el cantante granadino consiguió colgar el cartel de ‘Sold Out’ para su concierto del día ocho de octubre. Los primeros a las puertas han sido David Martín y Aberto Andrés, quienes con sus amigos han aguardado con la esperanza de conseguir también sus entradas para Saiko. No obstante, han añadido que otra de sus opciones era comprar directamente la de la verbena. “Aún no está confirmada, pero queremos ir a Espacio Zity esa noche”, han explicado.

Los esperanzados eran pocos, pero insistentes, porque también quedaba algún resiliente que esperaba encontrar un pase para Arde Bogotá y Viva Suecia. “Es difícil, pero igual podemos encontrar alguna entrada de reventa”, ha asegurado Javier Hena, quién aspira poder ver a los murcianos sobre el escenario el 11 de octubre.

Junto a él, María González ha contado que no le importaba esperar lo que fuera porque su intención era comprarle las entradas para ver a Yatra a “una persona muy especial”. “Es justo su cumpleaños y sé que, como le gusta su música, le hará ilusión que vayamos juntas”, ha asegurado la joven.

Desde las redes sociales de Espacio Zity han lanzado un comunicado en el que informaban que “no hay límite de entradas por persona”, dejando claro que “todos los que estén haciendo fila” para los conciertos de Yatra o Aoki “tendrán su entrada”. Además, han señalado que no es necesario presentar ninguna documentación, que los menores pueden ir a comprar solos y que todavía quedan bonos a la venta.