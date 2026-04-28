Azcón pide no rasgarse las vestiduras con la 'prioridad nacional': "Lleva operativa desde Felipe González"

El popular Jorge Azcón ha defendido la 'prioridad nacional' ligada al arraigo durante su discurso de investidura y ha instado a no "rasgarse las vestiduras" ante un principio que lleva operativo "desde tiempos de Felipe González".

"Es fácil de entender: quienes reciban ayudas, sea cual sea su procedencia, deben acreditar de acuerdo a distintas baremaciones una vinculación legal, efectiva y beneficiosa con el territorio donde viven", decía.

Para el líder del PP, Aragón necesita seguir recibiendo "de forma legal y ordenada" a personas de otros países que quieran venir a contribuir con su trabajo a la creación de riqueza. "Quien venga legalmente a aportar merece y debe recibir el apoyo de nuestro sistema", añadía.

Acto seguido, se comprometía a luchar con todos los medios contra la inmigración ilegal y a quienes busquen aprovecharse de ella, un claro guiño a sus socios de Vox, que no han aplaudido su discurso en ningún momento.

El líder popular pedía directamente que nadie busque confundir, ya que "este enfoque de la prestación de ayudas y servicios públicos se hará cumpliendo estrictamente la legalidad, y no privará a ninguna persona de una atención sanitaria y social básica".

El mensaje iba directamente dirigido "a sus señorías del PSOE y la izquierda". "Estos criterios llevan operativos en España desde tiempos de González. Y a pesar de su crítica demagógica, también los aplican las comunidades donde ustedes gobiernan, porque es lógico y es justo que los gobiernos ayudemos a quienes tienen arraigo y contribuyen con sus impuestos", afirmaba.

El presidente en funciones no se ha olvidado tampoco de la "financiación privilegiada de Cataluña", cuyo único objetivo es "mantener en el poder a un presidente rodeado de corrupción y que no tiene mayoría parlamentaria".

"El debate regresará a buen seguro durante esta próxima legislatura, y me gustaría que este parlamento esté a la altura de lo que exigen los aragoneses", avanzaba.

Cuatro años, cuatro presupuestos

En una intervención de 1 hora y 42 minutos, el barón conservador ha asegurado que el acuerdo firmado en 2023 "ha demostrado servir para el crecimiento de Aragón", para la atracción de inversiones, para la creación de empleo y para la mejora de los servicios públicos.

En un momento de "captación de inversiones sin precedentes", se ha comprometido a elaborar y aprobar cuatro presupuestos para los próximos cuatro años para dar a la Comunidad la estabilidad "que solo un Gobierno sólido" puede aportar.

"Cualquier gobernante con un mínimo sentido del deber y la moral entiende que la imposibilidad de presentar unas cuentas de forma reiterada obliga a una convocatoria electoral para que los ciudadanos expresen su voluntad al respecto. Eludir esta responsabilidad, como lleva haciendo durante años el presidente del Gobierno de España, no es más que una expresión antidemocrática, la demostración irrefutable de que su interés personal está por encima del general", decía en referencia a Pedro Sánchez.

El reto de esta legislatura es que los 90.000 millones de euros de inversiones anunciados la pasada legislatura se noten cada vez más en el día a día de los aragoneses.

"Por primera vez en este siglo, el PIB de Aragón superará la media nacional dos años consecutivos", se jactaba Azcón.

Otra meta pasa por consolidar la Comunidad como el hub tecnológico del sur de Europa, objetivo que se apoyará en Walqa, TechnoPark y el futuro Dat Alierta, donde ya han confirmado que se instalarán una decena de compañías.

La transición justa, la lucha contra la despoblación tampoco han faltado en su discurso. "Seis años después del cierre de la central térmica de Andorra, al territorio no ha llegado ni la transición ni la justicia", criticaba el líder popular.

En este sentido, reivindicaba inversiones en unas redes eléctricas que se han demostrado "absolutamente insuficientes y precarias".

Plan de industria

Otro de los anuncios del discurso de investidura ha sido el de la puesta en marcha, "en el menor tiempo posible", de un plan integral de atracción y dinamización de la actividad industrial.

La iniciativa incluirá medidas para favorecer la competitividad, la simplificación administrativa, el desarrollo de infraestructuras y la generación de empleo, así como la oferta de suelo industrial sin uso a un precio asequible.

"La sanidad se defiende con hechos"

"La sanidad pública se defiende con hechos, y los hechos son claros y rotundos", comenzaba el futuro presidente el bloque dedicado a los servicios públicos.

Azcón ha vuelto a recordar que al llegar al Pignatelli encontraron una sanidad "al borde del colapso" y ha reivindicado las políticas llevadas a cabo en estos dos años, "muy necesarias" para mejorar la atención y reducir las listas de espera.

"Muy pronto" estará el nuevo hospital de Teruel, y el futuro tendrá un nombre propio, el del nuevo Royo Villanova, que cubrirá "de forma adecuada" las necesidades demográficas y asistenciales crecientes del sector sanitario I de Zaragoza.

El principal compromiso en esta materia ha sido el de incrementar el presupuesto destinado a Sanidad, al menos, en un porcentaje similar al aumento global del presupuesto. También habrá más incentivos para los profesionales sanitarios en puestos de difícil cobertura.

La concertada y la confrontación

Azcón ha acusado a la oposición de buscar una confrontación "absurda e injusta" con la concertación del bachillerato. "Favorecer la libertad de elección de las familias no está, ni mucho menos, reñido con el cuidado de la Educación pública", señalaba el dirigente aragonés, que presumía de destinar 134 millones de euros más a la pública "que el anterior Gobierno de izquierdas".

Con la FP como "herramienta clave" para mejorar la empleabilidad, Azcón ha presumido de haber incorporado 52 nuevos ciclos formativos y crear más de 3.300 nuevas plazas en apenas dos años.

Alinear la formación universitaria con la demanda ha sido y será otra de las prioridades. Por ello, ha dicho Azcón, se ha reforzado de manera decidida los estudios con mayor proyección, especialmente en el ámbito sanitario y tecnológico. "El próximo curso comenzarán sus estudios 410 futuros médicos en nuestra Comunidad, un hito histórico que, a largo plazo, asegurará la adecuada atención en todo el territorio. Y por primera vez, esta titulación se va a poder cursar en estas tres provincias", explicaba.

En esta nueva legislatura, PP y Vox se comprometen a implantar la gratuidad de la primera matrícula en el primer curso universitario para el alumnado aragonés que haya realizado la prueba de acceso a la universidad en la Comunidad.

En Servicios Sociales, una cartera que ahora llevará Vox, Azcón ha recordado que durante la anterior legislatura reforzaron los equipos de valoración de dependencia, discapacidad y atención temprana. E igualmente, ha subrayado que fueron ellos quienes pusieron en marcha la estrategia contra la soledad no deseada y ampliaron el horario del teléfono del mayor a las 24 horas durante todo el año.

"El objetivo del futuro Gobierno es consolidar unos servicios sociales de referencia en agilidad, innovación y atención a personas mayores, con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, mediante una gestión eficiente y sostenible de los recursos", añadía.

Rebaja de impuestos

No podían faltar la anunciada bonificación al 99% del grupo II del Impuesto de Sucesiones y la aplicación de un tipo del 0,1% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la adquisición, por jóvenes menores de 36 años, de su primera vivienda habitual en el medio rural.

Además, se está elaborando el nuevo Plan General de Carreteras que recogerá las actuaciones estratégicas de aquí a 2040 en el que se establecerán las prioridades de actuación en función del estado de la vía y el tráfico que soportan.

Compromiso "firme" con el campo

Agricultura será otro de los departamentos que liderarán los de Santiago Abascal. Esto no ha sido impedimento para que Azcón haya anunciado más inversiones en regadío.

El compromiso con el sector primario aragonés "es firme". "Este Gobierno tiene claro: no se puede pedir más a agricultores y ganaderos mientras se les asfixia con normas, cargas y políticas alejadas de su realidad", apuntaba en otro claro guiño a sus socios, que llevan el rechazo a la Agenda 2030 por bandera.

Sijena como gran reivindicación

El regreso de las pinturas murales de Sijena y el recurso "a la desesperada" del Museo Nacional de Arte de Cataluña tampoco han faltado en el discurso.

"La providencia de la juez faculta al Gobierno de Aragón para realizar estas tareas en caso de que el MNAC no las ejecute y no dudaremos en llevarlas a cabo con los mejores equipos técnicos para lograr el regreso de nuestro patrimonio", advertía.

Especialmente duro ha sido contra el ministro Ernest Urtasun, que "ha tomado parte de forma clara apoyando la ofensiva institucional catalana e independentista en su objetivo de dificultar el cumplimiento de las sentencias".

"No parece haber leído las sentencias sobre Sijena, nunca ha demostrado voluntad de trabajar con los equipos técnicos aragoneses y con el Gobierno de Aragón", censuraba.

Con Goya también ha habido reclamaciones. "La conmemoración del bicentenario de su muerte no puede quedar centralizada en Madrid, debe situarse en el lugar que mejor representa el origen y la memoria de Goya y ese es el objetivo que nos marcamos", subrayaba.

Y en el plano local, anunciaba que "con carácter inmediato, en las próximas semanas, se iniciarán las obras del nuevo Centro Goya", un espacio que permitirá disfrutar del artista y su obra como nunca antes.

Huesca y Teruel

La nieve, otro de los grandes motores turísticos de la Comunidad, tendrá nuevas inversiones en los sistemas de innivación, claves para asegurar temporadas más estables, y en Teruel, el renovado FITE seguirá siendo "una oportunidad para el territorio".

Además, se exigirá al Gobierno central la aplicación de las ayudas al funcionamiento empresarial en esta provincia hasta el máximo permitido del 20%.

También se reivindicará la ejecución "inmediata" de las obras pendientes del Pacto del Agua. Y particularmente la culminación de Yesa, Mularroya y Almudévar, y la puesta en funcionamiento de Montearagón, así como las balsas laterales en el Matarraña.

"Pondremos sobre la mesa la regulación del río Gállego para garantizar la culminación de la superficie regable en Riegos del Alto Aragón", prometía.