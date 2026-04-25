Los sindicatos se revuelven contra el recorte de fondos del acuerdo PP-Vox: "Ponen en riesgo el diálogo social"

El recorte de fondos a los sindicatos recogido en el acuerdo PP-Vox ha hecho saltar las alarmas en CCOO y UGT. Los socios se comprometen a reducir las subvenciones al 50% "desde el primer presupuesto", una máxima que se aplicará tanto a los propios sindicatos como a las organizaciones empresariales y a las entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública.

El objetivo, dice el documento, es "garantizar que los recursos públicos se asignen exclusivamente al servicio de las necesidades de los aragoneses". Para los sindicatos, esta afirmación "demuestra un absoluto desconocimiento de qué significa realmente el diálogo social".

Para José Juan Arceiz, secretario general de UGT Aragón, se trata de una medida "ideológica" impuesta por el partido de Abascal. "En Aragón, el diálogo se ha mantenido durante 40 años gobernase quien gobernase. "Eso debe seguir así. La paz social es clave para la atracción de empresas. Si se quiebra podemos perder ese intangible", advierte.

Desde UGT aseguran que van a seguir trabajando por mejorar la vida de los aragoneses "independientemente de lo que se aplique" y para que la Comunidad siga siendo una tierra atractiva para generar inversiones y crear riqueza.

El sindicato tiene presencia en más de un centenar de organismos públicos. "Eso implica ir a reuniones, dar nuestro punto de vista... Todo eso, que la voz de los trabajadores esté presente en todos esos consejos, es lo que está en riesgo", subraya.

Para Arceiz, el pacto no deja de ser una "fusión" de programas electorales. "Hay cuestiones que sí pueden preocupar a los aragoneses como la vivienda, pero otras que no preocupan en absoluto como la prohibición del burka en espacios públicos. Eso no le interesa a nadie", afirma.

También le inquieta que se incluyan políticas para las que no hay competencias y todo lo que tiene que ver con la 'prioridad nacional'. "Choca directamente con la Constitución y con el principio de igualdad que rigen en España y en nuestra Comunidad. Aragón es una tierra de acogida en la que todo el que viene a trabajar y que está cotizando y pagando sus impuestos es igual que cualquier otra persona haya nacido donde haya nacido", remarca el secretario general.

Para su homólogo de CCOO, Manuel Pina, todo lo que respecta a los sindicatos "es casi lo de menos" en comparación con la polémica por la 'prioridad nacional' o el uso del burka. "En estos momentos, el acuerdo deja muchas dudas. Se lanzan ideas sin ni siquiera ser competencia del Gobierno de Aragón. Toda la parte relativa a la inmigración suena hasta rara", apunta.

Sobre las implicaciones que puede tener el pacto en su día a día, subraya que el diálogo social está "absolutamente consolidado". "No es una buena noticia. Queremos que el Gobierno aclare si sigue siendo una prioridad y una herramienta útil o piensa que no", añade.

Él lo tiene claro. Cree que el diálogo social ha permitido "superar épocas malas" y ha garantizado un crecimiento "lo más igualitario posible" en las etapas más boyantes.

Pina remarca que cuando se habla de sindicatos "no solo hay que pensar en los jefes". "El diálogo social son los múltiples consejos, mesas sectoriales y sitios en los que estamos presentes. Eso conlleva un trabajo previo de estudio de cada tema, tener personas que sepan de esto, hacer propuestas y seguimientos.... Todo eso supone un gasto, que es el que acaba compensando, y no del todo, la participación institucional. Si la reducen, evidentemente no podremos llegar a todo y las aportaciones que hacemos, que hasta ahora hemos sentido que sí han sido valoradas, ya no se podrán hacer", avisaba.

A pocos días del 1 de mayo no se descarta que el rechazo a la 'prioridad nacional' se cuele en las manifestaciones por el Día del Trabajador en todo el país. Hace un año, los sindicatos salieron a la calle bajo el lema 'Proteger lo conquistado, ganar futuro' y este, todo hace indicar que la situación generada tras el pacto PP-Vox será una de las grandes protagonistas.

OSTA es otro de los colectivos que ha mostrado su "rechazo frontal". A través de un comunicado, asegura que "no representa el cambio que necesita nuestro pueblo", augura un retroceso "sistemático" en materia de derechos sociales y carga contra la "agenda identitaria excluyente" que, en su opinión, representan los 13 puntos del documento.

La formación llama directamente a la movilización ciudadana para evitar "que se debilite la voz de los trabajadores" y pide al resto de partidos que se impliquen.

Contra la 'prioridad nacional'

Los sindicatos no serán, en todo caso, los únicos en sufrir un tijeretazo. Al igual que sucedió en Extremadura, el pacto también contempla mantener al mínimo legal las subvenciones para cooperación al desarrollo.

Se aportarán únicamente los fondos "imprescindibles" para cumplir con las competencias y obligaciones derivadas del marco legal vigente, garantizando siempre "que todo euro público invertido en el exterior redunde en el fin concreto al que se destine".

En las últimas horas, tanto los obispos como organizaciones como Amnistía Internacional se han pronunciado en contra de la 'prioridad nacional'. Esta última cree que es "racista, discriminatoria y contraria a los derechos humanos". También censura la prohibición del burka y el nicab y las políticas recogidas en torno a supresión del programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí.

Otras de las organizaciones que trabajan directamente con los inmigrantes no ocultan su "preocupación" por lo que puede implicar todo esto para las personas en situación vulnerable. "No sabemos si podremos seguir atendiéndolas como antes. Hasta que esto no se traduzca en leyes o presupuestos no se podrá hacer una valoración en profundidad, pero estaremos atentos y lo estudiaremos", comentan.