Nobleza, orgullo, futuro y la tierra donde los sueños se hacen realidad: así describen Aragón sus protagonistas

Para celebrar el Día de Aragón, diez protagonistas de la Comunidad confiesan a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN qué significa para ellos su querida tierra.

El 23 de abril no es un día cualquiera para Aragón, es San Jorge, su patrón. Es el día en el que cada aragonés y cada aragonesa saca la bandera y presume con orgullo de su tierra. Un día en el que la Comunidad reivindica su identidad, su historia y su proyección de futuro.

Para celebrar una fecha cargada de simbolismo, EL ESPAÑOL DE ARAGÓN ha reunido a distintas voces relevantes del ámbito político, institucional y cultural que han querido compartir qué significa Aragón para ellas.

Desde la defensa del legado histórico y el valor del derecho foral hasta la mirada puesta en el talento, las oportunidades y el futuro, estas confesiones reflejan una tierra diversa pero unida por un mismo sentimiento de pertenencia.

Mar Vaquero: "Una tierra de talento y oportunidades"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, entiende Aragón como una tierra que “proyecta futuro, talento y oportunidades”.

En este sentido, defiende que en el Día de San Jorge no solamente se celebra lo que somos, sino también lo que podemos ser: “Entre todos, vamos a conseguir que Aragón rescate lo mejor de su historia y que nos proyecte a un futuro mejor”.

María Navarro: "Aragón ha sido siempre tierra de unión y de pacto"

Por su parte, la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, expresa que Aragón es una forma de “entender la convivencia, el respeto y la libertad”. Por ello, admite que siente un “profundo orgullo” en su legado histórico que ha contribuido “decisivamente” a la historia de España.

“Desde sus fueros, sus instituciones históricas, Aragón ha dejado un legado de derecho y de equilibrio en el ejercicio de poder. Aragón ha sido siempre tierra de unión, de pacto y de palabra dada”, defiende Navarro.

No obstante, por encima de ello, para la presidenta de las Cortes, Aragón es su gente, que con su esfuerzo y con su compromiso “ha construido una sociedad solidaria, abierta y valiente”.

Concepción Gimeno: "Hablar de Aragón es hablar de derecho y de justicia"

Para la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, hablar de Aragón es hablar de derecho y de justicia. “El derecho forma parte de nuestra identidad y el derecho foral aragonés es nuestro mayor legado. Es ese que no deja de insistirnos en que hay que estar a lo pactado y que da a la palabra y al acuerdo un valor sagrado”, detalla.

En la misma línea, considera que es un instrumento “muy útil” para regular la convivencia y para reivindicar la libertad y el futuro.

Natalia Chueca: "Aragón es historia de España y del mundo"

Aragón es futuro, pero no olvida su pasado. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, recuerda en este aspecto que Aragón es historia “de España y del mundo”. También “es nobleza” y “llevar la Virgen del Pilar en el corazón”.

La primera edil destaca el descanso en el Pirineo con la familia, el disfrutar de la mejor gastronomía en cada uno de los barrios y de las capitales y “la rasmia” de los deportistas.

“Sobre todo, para mí, Aragón es trabajar por su capital para que sea el motor de Aragón”, subraya Chueca.

Lorena Orduna: "Aragón es una tierra noble con un gran futuro"

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, describe Aragón como una tierra de reyes con “un gran pasado y legado”. Insiste, además, en que es “una tierra noble con un gran futuro para todos”, uno que viene “con mucha rasmia”, concluye la primera edil oscense.

Emma Buj: "Es paisaje, cultura, tradición y orgullo"

Para la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, Aragón es el lugar donde la historia no se queda en los libros, sino que se vive en cada calle y en cada pueblo. “Es tierra de carácter, de gente valiente y cercana que mira al futuro sin olvidar de dónde viene”, continúa.

En definitiva, “Aragón es paisaje, cultura, tradición y orgullo”, un orgullo de lo que somos y podemos llegar a ser.

María Palacios: "Aragón no se deja atrás, se lleva dentro"

Pensar en Aragón es pensar en nobleza, lealtad o resiliencia. Así lo manifiesta la directora de la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas, María Palacios.

“Cuando uno vive fuera, cuando uno está lejos, entiende que Aragón no se deja atrás, sino que se lleva dentro”, confirma con emoción Palacios.

Raquel Fuertes: "Es esta tierra que nos ha enseñado el valor del esfuerzo"

La directora de la CARTV, Raquel Fuertes, en representación de la Corporación, ve Aragón como su “raíz” y “horizonte”. “Es esta tierra que nos ha enseñado el valor del esfuerzo, de la cercanía, de la palabra dada. Es identidad y cohesión y eso lo intentamos mostrar”, cuenta.

Y Aragón es un orgullo que, según Fuertes, se construye entre todos cada día.

Rafa Maza: "Siento Aragón y eso me da superpoderes"

Por su parte, el actor Rafa Maza reflexiona desde la Estación Delicias de Zaragoza y asegura que para él “Aragón es la salida y es la llegada”, es “la magia de Huesca, la generosidad de Zaragoza y el amor de Teruel”.

Esté donde esté, Maza siempre lleva Aragón en la mochila y sentir Aragón, dice, le da “superpoderes”.

Miguel Ángel Lamata: "Es donde se hacen realidad mis sueños"

El guionista y director de cine zaragozano, Miguel Ángel Lamata apela al sentimiento y considera a Aragón como su primer amor.

“Aragón es donde nací, es mi casa, es donde está mi gente, es donde intento producir las películas que hago. Es el lugar donde se hacen realidad casi todos mis sueños”, subraya.