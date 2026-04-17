CCOO reclama refuerzos estructurales de personal en Zaragoza ante el colapso del padrón por la regularización

Filas a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza. E. E.

Las largas filas a las puertas del Ayuntamiento por la regularización masiva de inmigrantes han vuelto a evidenciar “las graves carencias organizativas y de personal del Consistorio”.

Así lo denuncian desde CCOO, que asegura que el colapso registrado en las oficinas de gestión del padrón no responde a un hecho puntual ni imprevisible, sino a una situación que podía haberse evitado con una planificación adecuada.

Desde CCOO se subraya que no se trata de un fallo aislado, sino de un patrón de gestión que se repite en el tiempo. En anteriores ocasiones, las Juntas Municipales y la Casa Consistorial ya han sufrido colapsos ante picos de demanda, como en campañas derivadas de notificaciones masivas por renovación padronal.

Además, durante este mandato algunas Juntas han llegado incluso a cerrar por falta de personal.

Desde el sindicato advierten de que el proceso era conocido con más de tres meses de antelación, un plazo suficiente para haber previsto refuerzos mediante acúmulos de tareas, reorganización de recursos o la adopción de medidas extraordinarias.

Para CCOO el problema de fondo es estructural: “una política de personal insuficiente, con plantillas ajustadas al límite y sin capacidad de respuesta ante situaciones previsibles.

Las colas, la saturación de servicios y la sobrecarga de trabajo se han convertido en una constante en las Juntas Municipales y en la Oficina de Relaciones con la Ciudadanía (ORC), dicen.

Esta situación afecta tanto a la ciudadanía, que recibe una atención deficiente, como a las trabajadoras y trabajadores, que soportan condiciones laborales inasumibles”, advierten desde el sindicato.

CCOO insiste en que esto era evitable y responde a una falta de previsión que no puede justificarse. Se trata de una nueva muestra de “improvisación” en la gestión de los servicios públicos.

Por ello, el sindicato exige al Gobierno municipal que asuma su responsabilidad, evite trasladar la presión a la plantilla y adopte medidas inmediatas y estructurales.

“Es imprescindible reforzar los servicios con personal suficiente y planificar con rigor situaciones que son perfectamente previsibles”, remarca.