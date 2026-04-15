Marcelino Iglesias, el presidente más longevo, estrena retrato oficial: "Hice todo lo posible por dejar un Aragón mejor"

El presidente más longevo de Aragón, Marcelino Iglesias, ya tiene retrato oficial. El líder socialista ha descubierto este miércoles el cuadro, obra del pintor Jorge Gay, acompañado por históricos dirigentes como José Ángel Biel o Juan Alberto Belloch y por las caras actuales del PSOE, entre ellas, Pilar Alegría, el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, y los tres secretarios provinciales. Tampoco han faltado los consejeros del Gobierno de Jorge Azcón y la presidenta de las Cortes, María Navarro.

Iglesias ha asegurado que pese al paso del tiempo sigue trabajando "por las mismas ideas" y ha reivindicado el suyo como un Gobierno "limpio y honesto" que hizo "todo lo posible por dejar un Aragón mejor".

¿Y por qué ha tardado tantos años en tener retrato oficial? Porque en 2011, cuando dejó el Pignatelli, Aragón y el resto del mundo estaban inmersos en la mayor crisis económica de lo que va de siglo, un escenario de recortes que no daba pie a este tipo de formalidades.

"Emocionado" por reencontrarse con personas a las que no veía desde hacía 15 años, Iglesias ha recordado desde su primer y caluroso día al frente del Ejecutivo aragonés hasta el día del asesinato de Manuel Giménez Abad, "el peor" de cuantos le tocaron vivir.

"Los ciclos de los presidentes autonómicos empiezan siempre con una victoria y terminan en fiasco. El cuadro es ya la despedida definitiva. Cuando te lo dan...", bromeaba.

El suyo destaca por el dibujo de un Aragón amable en el que el agua y las riberas tienen un papel protagonista. También la rosa roja del PSOE. "Pintar nunca fue solo representar, la pintura construye ideas. El pintor construye un mundo que es la vida misma", contaba Jorge Gay.

Para Azcón, este era un acto "de justicia, reconocimiento y agradecimiento". Pese a aludir en repetidas ocasiones a la distancia ideológica que le separa de Iglesias, el presidente en funciones ha querido bajar el diapasón y centrarse en "el caudal" que atesora el exdirigente socialista.

"Siempre le gustó escuchar y reflexionar con sus equipos antes de tomar decisiones", destacaba el líder conservador. Tampoco se ha olvidado de reconocer su esfuerzo en el proceso de comarcalización y su "fuerte impulso a la logística", un sector que hoy sigue siendo motor de la Comunidad.

Galería oficial

Azcón ha confirmado que, a partir del 23 de abril, los retratos de los expresidentes autonómicos tendrán un hueco especial en el Edificio Pignatelli: una galería en la Sala de la Corona, reservada para las grandes ocasiones, que permitirá recordar su legado como se merecen.

La previsión es que se inaugure con motivo de los actos del Día Grande de Aragón.