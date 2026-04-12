Lorena Basols (Inserta Empleo): "No queremos 'buenismo', el talento dentro de la discapacidad existe"

Lorena Basols, en el paseo de la Independencia de Zaragoza. E. E.

La Inteligencia Artificial (IA) y la tecnología lo están cambiando todo. También la empleabilidad desde el punto de vista de la discapacidad. Existe el riesgo de que lo digital agrande una brecha que llevaba años reduciéndose, y ahí es donde el trabajo de entidades como Inserta Empleo y Fundación ONCE cobra aún más sentido.

Con el tiempo, cuenta su directora territorial para Aragón y Navarra, Lorena Basols, ha cambiado el concepto de discapacidad y empleo. Pero también lo ha hecho el propio mercado laboral, circunstancia que se debe tener muy en cuenta para que los números mantengan una evolución positiva.

“Las discapacidades de ahora no son las de antes. Ahora encontramos mucha discapacidad relacionada con el contexto psicosocial, con los trastornos del desarrollo y hay que hacer una nueva sensibilización”, señala.

Uno de los talleres, centrado en la preparación para entrevistas de trabajo.

En estos momentos, el paro en Aragón está en torno al 7,7%. En el caso de las personas con discapacidad, el porcentaje se eleva al 16%. Pero el dato en el que realmente se quiere hacer hincapié es en el de la tasa de actividad. En la población ordinaria es de un 80%, pero en personas con discapacidad baja a un 35,7%.

Desde su nacimiento, la Fundación ha buscado promover la formación y el empleo de personas “con cualquier tipo de discapacidad”, ya sea física, psíquica, sensorial o psicosocial. El objetivo no es otro que promover una inclusión real.

Su implantación abarca toda España y sus servicios se cofinancian entre el Fondo Social Europeo y la propia Fundación. Entre ellos, cuenta Basols, está la orientación, el apoyo al emprendimiento y la intermediación laboral.

Tan importante como el trabajo con las personas con discapacidad es la labor de prospección y sensibilización que se hace con las empresas.

Actualmente tienen convenios de colaboración con cerca de 70 de posicionamiento “nacional e internacional”, mientras que en Aragón, donde la oficina lleva cerca de 30 años abierta, hay una base “de más de 2.000 compañías”.

Las de más de 50 trabajadores tienen la obligación de incorporar en su plantilla un 2% de personas con discapacidad, pero desde Inserta Empleo y la Fundación también se da acompañamiento a aquellas pequeñas y medianas empresas que tengan interés y apuesten por este colectivo como parte de su Responsabilidad Social Corporativa.

En sus orígenes tenían que hacer mucha concienciación respecto a las personas con discapacidad. Ese trabajo ha permitido que actualmente exista una creencia “bastante arraigada” en la mayoría de las empresas, que han sabido entender que la diversidad “tiene sentido y aporta valor”.

“Pero todavía hay que seguir creando conciencia y explicando que cualquier tipo de discapacidad puede tener cabida”, recalca la directora territorial.

La idea es que una empresa no contrate a una persona con discapacidad por 'buenismo' sino que entienda de verdad que, dentro de la discapacidad, “el talento de la persona existe”.

“Al final, una discapacidad lo que te da es una condición reconocida sobre algo, pero no te define ni como persona ni como profesional, es como si eres de Albacete o eres alto o bajo. Queremos que ese concepto cale y que la diversidad se entienda como algo natural y orgánico dentro de la sociedad”, expone.

Para ella, cualquier caso “es un caso de éxito”, ya que, cuando alguien busca empleo, conseguirlo supone “reescribir su historia” y hacer que participe activamente en una sociedad de la que “recibe y aporta”.

Rompiendo mitos

Cuando se habla de discapacidad y empleo, cuenta Basols, muchas empresas siguen pensando que hay que hacer muchos esfuerzos de accesibilidad y adaptación, pero la realidad es “justo la contraria”. “Lo habitual es que no se requieran grandes adaptaciones y cuando se necesita alguna de pequeño calado hay ayudas”, señala.

Para acceder a los servicios que ofertan desde Inserta Empleo hay varias puertas de entrada. Una de ellas es el portal Por Talento (https://www.portalento.es/), que pone en contacto a las personas que buscan trabajo con los empleadores. “Pero siempre con la acción de alguien detrás que garantiza que el ‘match’ sea adecuado. No tiene nada que ver con las aplicaciones de búsqueda de empleo al uso”, matiza la directora en Aragón y Navarra.

También se puede contactar con ellos a través del 976 258 225, en su sede -en el número 76 del paseo de Echegaray y Caballero de Zaragoza- o a través de redes sociales.

Los retos

Desde la entidad hacen “muchísimo esfuerzo” por ofrecer herramientas que mejoren la empleabilidad. La formación, de hecho, la diseñan ellos mismos en función de las necesidades que pueden identificar a través de la comunicación constante que mantienen con las empresas y de las propias necesidades del mercado.

En los últimos años, ese esfuerzo se ha traducido en una mejor y mayor formación tecnológica y digital. “No es que con la tecnología cueste más, es que hay que seguir preparando. Al final, todos nos enfrentamos a los mismos retos y tenemos los mismos miedos y las mismas confianzas”, matiza.

Toda la formación que imparten está becada, unos recursos que se obtienen, entre otras fuentes, del famoso cupón de la ONCE, que destina el 3% de las ganancias a los proyectos de empleo de la Fundación.

Más allá de los ya conocidos, actualmente están trabajando en la marca Por Talento Digital, un ‘hub’ de formación tecnológica que ya está abierto en Madrid, Barcelona y Valencia centrado “en cualificar de forma real" en este tipo de perfiles.

El reto ahora es seguir trabajando en normalizar la discapacidad y generar una conciencia colectiva que permita que las cosas nazcan "de forma natural" y que la sociedad entienda también el giro que están tomando las nuevas discapacidades y lo que necesitan.