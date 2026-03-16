Falta de autoras femeninas en la PAU en Aragón: "Su presencia es minoritaria. Es una de las violencias que menos se habla"

La prueba de acceso a la Universidad (PAU) es un momento decisivo para el futuro de muchos jóvenes. En el marco de esta prueba, los alumnos tienen que estudiar a distintos autores. Sin embargo, Aragón es una de las comunidades autónomas donde en pocas ocasiones aparecen obras de mujeres.

Así lo ratifica el análisis que ha realizado la plataforma educativa TusClasesParticulares con motivo del Día Internacional de la Mujer, que tuvo lugar el pasado 8 de marzo, y que revela la escasez de lecturas escritas por el género femenino en Lengua Castellana y Literatura en 2º de Bachillerato.

Y es que hace dos años que ya "no hay lecturas obligatorias" para el examen en esta materia, sino que se trata de analizar fragmentos literarios. "Siete poemas, siete fragmentos de narrativa y cinco fragmentos de teatro. El criterio es hacer una panorámica histórica desde el siglo XIX hasta la actualidad de la literatura española, en lugar de obras completas".

Así lo explica Beatriz González, profesora de Lengua y Literatura del instituto IES Ángel Sanz Briz de Casetas, Zaragoza, quien, además, reconoce que es "obvio que haya menos mujeres" debido a la Historia: "Obviamente cuanto más atrás nos echamos en el tiempo menos autoras encontramos. Esto tiene la lógica propia de la Historia: a las mujeres no se les dejaba publicar en ese siglo XIX, por lo que apenas hay representación literaria femenina".

Aun así, asegura, sí aparecen autoras mujeres, pero "su representación es menor que la de los hombres". Entre estas autoras destacan Emilia Pardo Bazán, Carmen Laforet o Carmen Martín Gaite. Por su parte, en poesía está Gloria Fuertes u Olvido García Valdés, "aunque su presencia sigue siendo minoritaria y muy desigual según el territorio".

Según González, esto no es más que "una de las muchas violencias contra las mujeres". "Algunas de estas violencias son muy obvias, como pueden ser el maltrato físico o los machismos tradicionales, pero hay otro tipo de violencias, como el hecho de que las mujeres no ocupamos espacios públicos", narra.

Aunque se trata de algo que "en los últimos años se está revirtiendo", es una lucha que continúa: "Las voces femeninas en los espacios públicos son muy escasas". A lo que añade que "es una de las violencias de las que menos se habla".

Todo ello, dice, son causas que "dificultan realizar un verdadero cambio social". Pero, para avanzar, hay que tener en cuenta todos estos factores: "Autoras increíbles haciendo cosas increíbles y, sin embargo, se ha elegido a un autor archiconocido como por ejemplo Javier Cercas", señala.

En cuanto al estudio, se explica que, aunque para la PAU ya no hay lecturas obligatorias, en muchos centros "las recomendaciones de lectura para 2º de bachillerato siguen siendo de hombres".

Y es que, los títulos literarios que más se han repetido y se conocen en los programas educativos españoles son algunos como La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca o Cien años de soledad de Gabriel García Márquez.



Por ello, a través de este análisis se muestra "la visibilidad de escritoras en la literatura contemporánea", pero con una presencia en los programas educativos "que sigue siendo significativamente menor".

Responsabilidad

Pero, ¿se puede cambiar esta situación? Desde el departamento de Educación del Gobierno de Aragón, aseguran que "no depende del Gobierno y de este departamento, sino de los llamados "coordinadores de asignatura".

"Son profesores de Universidad que se apoyan en docentes de bachillerato para que lo que entre en exámenes se haya dado en aula", explican. De este modo, son decisiones que se reflexionan en verano, y que no se enfocan, concretamente, en cuál es el género del autor.

"El criterio no es si es mujer o no, sino de conocer a los autores más representativos de cada etapa literaria", concluyen.