Cirugía robótica frente al cáncer de ovario: menos impacto y altas en 48 horas en Torrevieja

Este viernes, 8 de mayo, se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario, una enfermedad que afecta cada año a unas 3.300 mujeres en España. Pese a tener una incidencia menor que otros tumores ginecológicos, su mortalidad sigue siendo elevada debido a una detección tardía. Ante este escenario, el Hospital Quirónsalud Torrevieja destaca el papel de la cirugía robótica como aliada fundamental para mejorar el pronóstico y la recuperación de las pacientes.

El reto del diagnóstico son los síntomas "camuflados", que definen como un silencio que consideran como gran obstáculo de este tumor. "Suele diagnosticarse tarde porque sus síntomas son muy inespecíficos y se confunden fácilmente con problemas digestivos u hormonales", explica el doctor Rodolfo Martín Díaz, jefe de Ginecología del hospital.

Entre las señales de alerta que las mujeres no deben ignorar se encuentran: distensión abdominal persistente, dolor pélvico o sensación de saciedad precoz y cambios urinarios o digestivos frecuentes.

El doctor Díaz advierte que muchas pacientes "normalizan" estas molestias, lo que retrasa la consulta médica. Factores como la edad (especialmente a partir de los 50 años), antecedentes familiares de cáncer de mama u ovario, la endometriosis o mutaciones genéticas (BRCA1 y BRCA2) aumentan el riesgo de padecerlo.

Frente a ello, la precisión del robot Da Vinci es ejemplo de cómo la tecnología evoluciona para apoyar al cirujano y en estadios tempranos, las fases I y II, es una de las mejores opciones. El Hospital Quirónsalud Torrevieja emplea este sistema robótico al que definen como un paso adelante en la técnica de la laparoscopia ya que ofrece visión tridimensional y precisión milimétrica.

Las ventajas para la paciente son tangibles, como enumeran. La primera es la recuperación exprés ya que las pacientes suelen recibir el alta en apenas dos o tres días. La segunda es que es menos agresiva porque produce un menor sangrado, las incisiones son mínimas y reduce las complicaciones postquirúrgicas.

La tercera es que facilita la preservación de la fertilidad. En mujeres jóvenes y casos seleccionados, esta técnica menos invasiva permite actuar sobre el tumor protegiendo los órganos reproductores.

"La valoración preoperatoria es fundamental para determinar quiénes pueden beneficiarse de este abordaje", concluye el especialista, recordando que la detección precoz mediante ecografía transvaginal y marcadores tumorales sigue siendo la mejor herramienta de supervivencia.