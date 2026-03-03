Guía rápida: así funciona la nueva receta electrónica de los mutualistas en Alicante

La demostración de este martes en la farmacia Ortín de Alicante.

El talonario de papel comienza a ser historia para los 35 565 mutualistas de Muface en la provincia de Alicante. Y lo es desde este mismo martes, 3 de marzo.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante (COFA) ha puesto en marcha oficialmente la receta electrónica concertada, un sistema que simplifica el acceso a los tratamientos y elimina la carga burocrática para los pacientes de Asisa y Adeslas.

Si eres beneficiario de este modelo, esto es todo lo que necesitas saber para empezar a utilizarlo:

1. ¿Qué necesito llevar a la farmacia?

Ya no es necesario presentar el volante de papel. Solo deberás portar tu tarjeta sanitaria de la entidad (Asisa o Adeslas). Es fundamental que la tarjeta incluya el código Datamatrix (un código similar a un QR) en el reverso para que el farmacéutico pueda acceder a tu historial de recetas.

2. ¿Cómo me recetan ahora las medicinas?

El proceso cambia en la consulta médica:

El facultativo realizará la prescripción de forma digital.

Al paciente se le entrega una Hoja de Tratamiento donde figura la dosis y la duración del tratamiento.

Con esa información cargada en el sistema, el paciente solo tiene que acudir a cualquier farmacia de la provincia con su tarjeta.

3. ¿Puedo sacar medicinas fuera de Alicante?

Sí. Una de las grandes ventajas de este sistema (SIREM) es la interoperabilidad.

Los mutualistas alicantinos podrán retirar sus fármacos en cualquier farmacia de la Comunidad Valenciana, pero también en las otras 13 comunidades autónomas donde ya está activo el sistema: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid y País Vasco.

4. ¿Qué pasa con los visados?

El nuevo modelo agiliza notablemente los tratamientos que requieren autorización especial. Al ser un sistema trazable y seguro, los visados se gestionan de forma electrónica, reduciendo desplazamientos y esperas innecesarias para el paciente.