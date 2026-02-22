Retiran de urgencia las gominolas de Hello Kitty con konjac en España: Sanidad alerta de riesgo de asfixia

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ordenado la retirada inmediata de las Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak tras recibir una notificación de alerta desde los Países Bajos.

El producto, de la marca Sanrio y fabricado en Japón, se comercializa en bolsas de 150 gramos que contienen sobres individuales y tiene una fecha de consumo preferente fijada para el 11 de junio de 2026.

Sanidad ha confirmado que la distribución inicial de estas gominolas ha alcanzado a buena parte de España. Entre ellas la Comunitat Valenciana, además de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Madrid.

El aviso emitido por la Aesan este domingo recomienda a quienes posean este producto en sus domicilios que se abstengan de consumirlo y procedan a su devolución.

¿Qué es el konjac?

La peligrosidad de este dulce radica en el uso de E425. Este aditivo se aprovecha en otras zonas en la utilización de confitería de gelatina, un uso por el que está suspendido por la Comisión Europea debido a su relación directa con casos de muerte por atragantamiento en niños.

Según la normativa comunitaria, las propiedades químicas y físicas del konjac, sumadas al tamaño de este tipo de productos, generan un riesgo vital.

La Unión Europea determinó que el etiquetado de advertencia no es suficiente para proteger a la población infantil, ya que estos no se detienen a comprobar qué ingredientes hay en los habitualmente brillantes y llamativos envoltorios.

La UE no prohíbe el konjak en general, pero sí ha prohibido de forma permanente su uso como aditivo E‑425. Este, como goma de konjac o glucomanano de konjac, está vetado en productos de confitería de gelatina para todo el territorio de la Unión con el objetivo de evitar obstrucciones respiratorias accidentales.