Víctor, psiquiatra, alerta de la cuesta de enero: "Acaban las fiestas navideñas y la vuelta a la rutina puede ser difícil"

Diciembre y enero tienen algunas de las fiestas más significativas del año y también los registros de un mayor número de problemas emocionales. El psiquiatra de Valencia Víctor Navalón alerta de lo que supone empezar el ciclo anual: "Acaban las fiestas navideñas y la vuelta a la rutina puede ser difícil".

Y para eso se apoya en datos. La Sociedad Española de Psiquiatría advierte que al menos un 90 % de los adultos experimentan cambios en el estado de ánimo, energía y sueño con el cambio estacional.

"Enero es uno de los meses donde más se acentúan los trastornos afectivos estacionales debido al descenso de horas de luz, y el contraste entre el periodo festivo y la vuelta a la rutina", explica el doctor Navalón que ejerce de psiquiatra en el Vithas Valencia 9 de Octubre.

Y ahí hace mención también a "las expectativas sociales y personales no cumplidas, que pueden generar frustración". El balance de final de año que se asocia a estas fechas es un factor que se suma al peso emocional y económico de la denominada "cuesta de enero", y puede actuar como disparador del malestar psicológico.

"La Navidad es un período especialmente excitante de celebraciones con amigos y familiares; y ese vacío se palpa en enero", recuerda Navalón.

Por eso el consejo que da se centra en la importancia de la intervención profesional temprana "ya que, si llegamos a caer en una depresión, es clave ponerse en manos de un profesional y buscar un diagnóstico clínico para identificar el origen. No es lo mismo un trastorno afectivo estacional que una depresión mantenida".



¿A qué hay que estar atentos? El doctor señala que "puede ser necesario consultar con un profesional si persisten más allá de dos semanas síntomas como la tristeza continuada o sensación de vacío; irritabilidad o cambios bruscos de humor, pérdida de interés por actividades que antes resultaban agradables".

En esa enumeración, el especialista pide tener en cuenta "síntomas físicos como fatiga constante o falta de energía, alteraciones del sueño como insomnio o hipersomnia, o cambios significativos en el apetito".



A todo ello añade otras variantes que "son indicadores de que algo no marcha bien" como "la dificultad para concentrarse o tomar decisiones, el aislamiento social, los pensamientos negativos recurrentes o sensación de incapacidad".

Estos indicadores coinciden con los síntomas más frecuentes recogidos en informes epidemiológicos del Ministerio de Sanidad. En esa lista destacan los trastornos de ansiedad con 106,5 casos por 1.000 habitantes, trastornos del sueño (81,6) y trastornos depresivos (47,8).

¿Y qué hacer?

Para prevenir el deterioro emocional en enero, el especialista sugiere adoptar hábitos protectores como "salir al aire libre siempre que sea posible, ya que la oxigenación cerebral mejora el ánimo; mantener rutinas de ejercicio moderado, recuperar horarios de sueño estables; establecer metas realistas y evitar la autoexigencia excesiva, así como buscar apoyo social y compartir preocupaciones".

El doctor también destaca la relevancia de cuidar el bienestar cerebral pues "igual que es importante cuidar nuestro cuerpo, también es esencial cuidar nuestra salud cerebral para vivir con calidad, energía y alegría".