Alba, de la farmacia del Teatro de Alicante, sobre los casos de COVID y gripe: "Nos quedamos sin mascarillas"

La imagen en la Farmacia del Teatro, en pleno centro de Alicante, resume mejor que cualquier estadística lo que ha ocurrido estas fiestas.

Estanterías vacías donde deberían estar las mascarillas y un goteo constante de vecinos buscando test de antígenos. Alba, farmacéutica del establecimiento, ha vivido en primera línea una de las campañas navideñas más intensas de los últimos años.

"Ha habido muchos casos", relata Alba, visiblemente cansada tras semanas de actividad frenética. Lo que comenzó como un aumento previsible de virus respiratorios se transformó, durante los días clave de las celebraciones, en una carrera por la autoprotección.

"La semana de Navidad nos quedamos sin mascarillas", confirma la sanitaria, señalando que la demanda superó las previsiones del stock habitual ante el miedo a contagiar a familiares vulnerables en las cenas de Nochebuena.

Según su testimonio, el patrón ha sido claro: "La gente ha comprado muchas pruebas". No se trataba solo de prevención, sino de confirmación ante la aparición de síntomas en mitad de las reuniones sociales.

Sube el covid, baja la gripe

La percepción de Alba a pie de mostrador coincide con los datos oficiales publicados esta semana por la Conselleria de Sanidad.

El último boletín del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA) de la Comunitat Valenciana revela un escenario epidemiológico mixto para este cierre de 2025.

Si bien la gripe parece haber dado un respiro tras adelantarse dos semanas a su ciclo habitual, descendiendo un 31% en la última semana del año (del 22 al 28 de diciembre) hasta situarse en unos 227 casos por cada 100.000 habitantes, el COVID-19 ha tomado el relevo.

Los datos indican un repunte claro del coronavirus en la provincia y la región. En la última semana, la incidencia de COVID ha crecido cerca de un 24,3%, pasando de 21,4 a 26,6 casos por cada 100.000 habitantes. Este aumento explica la rotura de stock de mascarillas y test que Alba notó en su farmacia, pues mientras la gripe remitía, el covid volvía a sentarse a la mesa por Navidad.

El temor al "efecto Reyes"

Expertos y sanitarios miran ahora con cautela a la primera semana de enero. Aunque la incidencia global de infecciones respiratorias ha bajado ligeramente (de 1.186 a 885 casos por 100.000 habitantes), la movilidad de estas fechas podría provocar un "segundo pico".

"Recomendamos a la población que disfruten de las fiestas, pero con precaución si sienten algún síntoma", insiste Alba. Su consejo es la mejor barrera de contención ante la inminente celebración de Nochevieja y Reyes. Ante la duda, mascarilla y test.​